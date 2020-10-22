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"Нафтогаз" планує вийти на IPO за кілька років

Київ, Четвер 22 жовтня 2020 12:15
"Нафтогаз" планує вийти на IPO за кілька років
Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НАК "Нафтогаз України" планує вийти на первинне публічне розміщення акцій (IPO) за декілька років. Відповідна можливість згадується у постанові уряду, якою затверджена нова Політика власності державної компанії.

Про це повідомляє прес-служба НАК.

"Ми ставимо за мету вихід на IPO за кілька років", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, IPO (Initial Public Offering) - це спосіб залучити додаткові фінанси, розповісти про свою компанію всьому світу, оцінити її вартість.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів затвердив нову Політику власності НАК "Нафтогаз України". Постановою передбачається збереження компанії у державні власності. У постанові також згадується можливість проведення IPO "Нафтогазу".

Нагадаємо, в лютому 2020 року голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що керівництво НАК "Нафтогаз України" пропонує провести первинне публічне розміщення (IPO) частини акцій компанії на біржі. Як зазначив Коболєв, "Нафтогаз" можна підготувати до IPO за три роки.

Відзначимо, у лютому 2020 року голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв провів ряд консультацій з інвестиційними банками та потенційними інвесторами. Обговорювалися перспективи виводу групи "Нафтогаз" на первинне публічне розміщення (IPO).

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