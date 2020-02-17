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Коболев провел консультации о выходе "Нафтогаза" на IPO

Новости » Экономика     17.02.2020 - 18:17
Коболев провел консультации о выходе "Нафтогаза" на IPO
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Первые отзывы инвесторов позитивные

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на прошлой неделе провел ряд консультаций с инвестиционными банками и потенциальными инвесторами относительно перспектив вывода группы "Нафтогаз" на первичное публичное размещение (IPO). Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Коболев, он уже получил от инвесторов очень позитивный отклик.

"Из интересного - успех этого процесса будет зависеть от нашей способности продемонстрировать клиентоориентированность. В частности, создание ценности для конечного потребителя через удобство (диджитализация) и управление объемом потребления (энергоэффективность)", - отметил Коболев.

По его словам рынок положительно воспринимает команду "Нафтогаза", поскольку она выполняет свои обещания.

Коболев провел консультации о выходе &quot;Нафтогаза&quot; на IPO

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью'ю РБК-Украина заявил, что руководство НАК "Нафтогаз Украины" предлагает провести первичное публичное размещение (IPO) части акций компании на бирже. Как отметил Коболев, "Нафтогаз" можно подготовить к IPO за три года.

Отметим, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью РБК-Украина заявил, что компания не планирует продолжать процесс анбандлинга и передавать кому-либо подземные хранилища газа (ПХГ).

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