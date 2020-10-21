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Кабмин намерен сохранить "Нафтогаз" в государственной собственности

Киев, Среда 21 октября 2020 15:53
Кабмин намерен сохранить "Нафтогаз" в государственной собственности
Фото: "Нафтогаз" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Правительство определило приоритеты и основные направления деятельности "Нафтогаза"

Кабинет министров утвердил новую Политику собственности НАК "Нафтогаз Украины". Постановлением предусматривается сохранение компании в государственные собственности.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 октября 2020 года.

Документ определяет приоритеты, в соответствии с которыми государство владеет компанией; основные направления ее деятельности и показатели эффективности; способ, который государство реализует свои права собственности.

Согласно постановлению, цель государственного владения - "сохранение компании в государственной собственности" для обеспечения:

  • безопасности снабжения природного газа потребителям Украины;
  • достижения Украиной энергетической независимости, в частности независимости от импорта природного газа;
  • успешной трансформации энергетического сектора и завершения реформы рынка природного газа Украины;
  • эффективного представления и защиты интересов Украины на внутреннем и международных энергетических рынках, в частности в отношениях с национальными нефтегазовыми компаниями других стран;
  • добыча нефти и природного газа;
  • транспортировка нефти и нефтепродуктов

Согласно документу, в сфере безопасности поставок природного газа Компания обеспечивает безопасные поставки энергии, в частности природного газа, с учетом таких особенностей, как:

  • зависимость населения от государственных субсидий и его уязвимость к колебаниям цен на природный газ;
  • высокий риск неплатежей среди участников рынка природного газа.

Постановлением поручается наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" в трехмесячный срок подать на утверждение Кабинета министров Украины проект Стратегии НАК "Нафтогаз Украины"; правлению НАК "Нафтогаз Украины" подготовить отчет о выполнении ожидаемых результатов деятельности Компании в 2017-2020 годах.

Напомним, Министерство финансов прогнозирует убыточную деятельность Группы "Нафтогаз" в течение 2020-2023 годов. Убытки ожидаются при реализации пессимистического, базового и оптимистического сценариев.

Отметим, в октябре 2020 года "Нафтогаз" отказался от выпуска евробондов на 500 млн долларов. В пресс-службе НАК объяснили это тем, что "инвесторы внимательно следят за реформой корпоративного управления и обеспокоены призывами Государственной аудиторской службы Украины пренебречь требованиями международных стандартов финансовой отчетности".

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