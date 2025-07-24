"Нафтогаз" отримав ще один кредит на 4,7 млрд гривень для купівлі газу на зиму

Потреби Україні

Через обстріли Росією газової інфраструктури Україна зменшила видобуток газу. Україна цього року буде змушена імпортувати великий обсяг газу з Європи.

Як заявив у червні тодішній міністр енергетики Герман Галущенко, мінімальний обсяг імпортного газу, який буде закачаний у сховища Україні - це 4,6 млрд кубометрів. Станом на червень законтрактовано 2,9 млрд кубометрів "саме імпортного газу, який буде закачаний у сховища". Ці контракти підтверджені фінансово.

Галущенко зазначив, газу буде достатньо для населення, бізнесу та генерації електроенергії.

За його словами, медійна кампанія про те, що українці нібито замерзнуть взимку, не має під собою підстав.

За розрахунками НБУ, імпорт газу зросте у 2025 році й становитиме 2,9 млрд доларів. Очікується, що частково імпорт газу буде профінансовано за рахунок допомоги міжнародних партнерів.

На сьогодні газ в Європі коштує близько 400 доларів за тисячу кубометрів.

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