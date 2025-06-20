Галущенко про запаси газу на зиму: ситуація дуже складна

Україна цього року буде змушена імпортувати великий обсяг газу з Європи. Ситуація складна, але дефіциту взимку не очікується.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням його виступ в парламенті, якій транслює нардеп Олексій Гончаренко у Youtube.

"Через удари по видобутку газу, по сховищах ситуація дуже складна, дійсно складна… Безумовно цьому році будемо імпортувати набагато більше газу", - сказав він.

За його словами, мінімальний обсяг імпортного газу, який буде закачаний у сховища Україні - це 4,6 млрд кубометрів. За його словами, на сьогодні законтрактовано 2,9 млрд кубометрів "саме імпортного газу, який буде закачаний у сховища". Ці контракти підтверджені фінансово.

Водночас Галущенко заявив, що небезпеки дефіциту газу немає. "Газом ми будемо обов'язково забезпечені в тому обсязі, в якому буде необхідно для проходження опалювального сезону", - сказав він.

Галущенко зазначив, газу буде достатньо для населення, бізнесу та генерації електроенергії.

За його словами, медійна кампанія про те, що українці нібито замерзнуть взимку, не має під собою підстав.