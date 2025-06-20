Галущенко про запаси газу на зиму: ситуація дуже складна
Україна цього року буде змушена імпортувати великий обсяг газу з Європи. Ситуація складна, але дефіциту взимку не очікується.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням його виступ в парламенті, якій транслює нардеп Олексій Гончаренко у Youtube.
"Через удари по видобутку газу, по сховищах ситуація дуже складна, дійсно складна… Безумовно цьому році будемо імпортувати набагато більше газу", - сказав він.
За його словами, мінімальний обсяг імпортного газу, який буде закачаний у сховища Україні - це 4,6 млрд кубометрів. За його словами, на сьогодні законтрактовано 2,9 млрд кубометрів "саме імпортного газу, який буде закачаний у сховища". Ці контракти підтверджені фінансово.
Водночас Галущенко заявив, що небезпеки дефіциту газу немає. "Газом ми будемо обов'язково забезпечені в тому обсязі, в якому буде необхідно для проходження опалювального сезону", - сказав він.
Галущенко зазначив, газу буде достатньо для населення, бізнесу та генерації електроенергії.
За його словами, медійна кампанія про те, що українці нібито замерзнуть взимку, не має під собою підстав.
Вартість газу
На сьогодні газ в Європі коштує близько 500 доларів за тисячу кубометрів. З початку червня вартість газу зросла майже на 20%. Водночас контракти могли укладатися за старими цінами, коли вартість була близько 400 доларів.
Згідно з меморандумом з МВФ, на 2025 рік Україна планує додатковий імпорт газу для внутрішнього споживання в обсязі до 4 млрд кубометрів у рамках базового рівня.
За розрахунками НБУ, імпорт газу зросте у 2025 році й становитиме 2,9 млрд доларів. Очікується, що частково імпорт газу буде профінансовано за рахунок допомоги міжнародних партнерів.
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