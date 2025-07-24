"Нафтогаз" получил еще один кредит на 4,7 млрд гривен для покупки газа на зиму

Потребности Украины

Из-за обстрелов Россией газовой инфраструктуры Украина уменьшила добычу газа. Украина в этом году будет вынуждена импортировать большой объем газа из Европы.

Как заявил в июне тогдашний министр энергетики Герман Галущенко, минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины - это 4,6 млрд кубометров. По состоянию на июнь законтрактовано 2,9 млрд кубометров "именно импортного газа, который будет закачан в хранилища". Эти контракты подтверждены финансово.

Галущенко отметил, газа будет достаточно для населения, бизнеса и генерации электроэнергии.

По его словам, медийная кампания о том, что украинцы якобы замерзнут зимой, не имеет под собой оснований.

По расчетам НБУ, импорт газа возрастет в 2025 году и составит 2,9 млрд долларов. Ожидается, что частично импорт газа будет профинансирован за счет помощи международных партнеров.

На сегодня газ в Европе стоит около 400 долларов за тысячу кубометров.

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