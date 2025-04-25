Україні потрібно заплатити за імпорт газу цього року майже 3 млрд доларів, - НБУ

Україна вже закупає газ в Європі через падіння видобутку після атак. Частково імпорт буде профінансовано за рахунок міжнародної допомоги міжнародних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (квітень 2025 року).

Як зазначається в огляді, атаки РФ спричинили руйнування газової інфраструктури, що вже призвело до скорочення видобутку газу.

"На прогнозному горизонті видобуток поступово відновлюватиметься, але його буде недостатньо для повного покриття внутрішніх потреб економіки - як промисловості, так і ЖКГ та домогосподарств", - йдеться в огляді.

У результаті імпорт газу зросте у 2025 році й становитиме 2,9 млрд доларів. Надалі потреба в його закупівлях зменшиться до близько 1,1 млрд доларів у 2026 році та близько 0,4 млрд доларів у 2027 році.

"Очікується, що частково імпорт газу буде профінансовано за рахунок допомоги міжнародних партнерів", - йдеться в документі.

У НБУ зазначають, що втрати газової добувної промисловості стримуватимуть відновлення ВВП на прогнозному горизонті та посилюватимуть залежність енергетичного та промислового секторів економіки від імпорту.