Україні потрібно заплатити за імпорт газу цього року майже 3 млрд доларів, - НБУ
Україна вже закупає газ в Європі через падіння видобутку після атак. Частково імпорт буде профінансовано за рахунок міжнародної допомоги міжнародних партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (квітень 2025 року).
Як зазначається в огляді, атаки РФ спричинили руйнування газової інфраструктури, що вже призвело до скорочення видобутку газу.
"На прогнозному горизонті видобуток поступово відновлюватиметься, але його буде недостатньо для повного покриття внутрішніх потреб економіки - як промисловості, так і ЖКГ та домогосподарств", - йдеться в огляді.
У результаті імпорт газу зросте у 2025 році й становитиме 2,9 млрд доларів. Надалі потреба в його закупівлях зменшиться до близько 1,1 млрд доларів у 2026 році та близько 0,4 млрд доларів у 2027 році.
"Очікується, що частково імпорт газу буде профінансовано за рахунок допомоги міжнародних партнерів", - йдеться в документі.
У НБУ зазначають, що втрати газової добувної промисловості стримуватимуть відновлення ВВП на прогнозному горизонті та посилюватимуть залежність енергетичного та промислового секторів економіки від імпорту.
Потреба в імпорті
НБУ оцінює середню ціну на газ в Європі у 2025 році на рівні 412 доларів за тисячу кубометрів. Таким чином, НБУ очікує, що Україні буде потрібно купити 7 млрд кубометрів газу.
Об’єкти групи "Нафтогаз" зазнавали неодноразових масованих ворожих обстрілів. За 2024-2025 роки 34 об’єкти "Укргазвидобування" були атаковані ворогом. Найбільш руйнівною була атака в лютому 2025 року - вона завдала значної шкоди державному видобутку газу - втрати сягнули майже 50% обсягів.
Згідно з меморандумом з МВФ, на 2025 рік Україна планує додатковий імпорт газу для внутрішнього споживання в обсязі до 4 млрд кубометрів у рамках базового рівня. Водночас експерти МВФ зазначають, що триваюча військова агресія Росії завдала серйозної шкоди енергетичній інфраструктурі України інфраструктурі.
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