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"Нафтогаз" отримав кредит від ПриватБанку на 4,7 млрд гривень для купівлі газу на зиму

Україна, Середа 23 липня 2025 09:37
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"Нафтогаз" отримав кредит від ПриватБанку на 4,7 млрд гривень для купівлі газу на зиму Фото: ПриватБанк надав "Нафтогазу" кредит на 4,7 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НАК "Нафтогаз України" отримав кредит у розмірі 4,7 млрд гривень від державного ПриватБанку. Кошти використають для формування необхідних запасів у підземних сховищах (ПСГ) напередодні опалювального сезону 2025/2026 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАК.

Як повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, керівництво ПриватБанку швидко відреагувало на запит.

"Паралельно триває співпраця з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-партнерами", - додав він.

Як зазначили в пресслужбі ПриватБанку, це перший кредитний договір між компаніями і найбільше фінансування, яке держбанк надав енергетичному сектору України з початку повномасштабної війни.

Купівля газу

Україна цього року буде змушена імпортувати великий обсяг газу з Європи. У червні тодішній міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що "через удари по видобутку газу, по сховищах ситуація дуже складна, дійсно складна".

За його словами, мінімальний обсяг імпортного газу, який буде закачаний у сховища Україні - це 4,6 млрд кубометрів. Станом на червень законтрактовано 2,9 млрд кубометрів "саме імпортного газу, який буде закачаний у сховища". Ці контракти підтверджені фінансово.

За розрахунками НБУ, імпорт газу зросте у 2025 році й становитиме 2,9 млрд доларів. Очікується, що частково імпорт газу буде профінансовано за рахунок допомоги міжнародних партнерів.

На сьогодні газ в Європі коштує близько 415 доларів за тисячу кубометрів.

Середня ціна газу в Україні у червні була на рівні 17,4 тисяч гривень за тисячу кубометрів (417 доларів).

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Нафтогаз України ПриватБанк Газ
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