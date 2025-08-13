"Нафтогаз" отримав рекордний кредит 500 млн євро під гарантію ЄС, - Свириденко

"Нафтогаз" та ЄБРР підписали рекордну для України угоду на 500 млн євро на закупівлю газу. Вперше такий кредит надається під гарантію ЄС без державної гарантії України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву премʼєр-міністр України Юлії Свириденко.
"Нафтогаз" та ЄБРР підписали рекордну для України угоду - 500 млн євро на закупівлю газу. Це найбільший проєкт банку в нашій країні", - наголосила прем'єр.
За її словами, найважливіше, що вперше такий кредит надається під гарантію ЄС, без державної гарантії України.
"Це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими", - пояснила Свириденко.
Вона також висловила вдячність ЄБРР та ЄС за підтримку, а команді уряду та "Нафтогазу" - за професійну роботу.
Нагадаємо, цієї весни стало відомо, що Україна почала накопичувати газ для підготовки до наступного опалювального сезону. Це сталося на тлі інформації про те, що Україна втратила 40% видобутку газу через регулярні удари російських окупантів.
Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.
Вже 25 квітня Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Норвегія повідомили, що нададуть Україні 410 млн євро.
Гроші мали спрямувати саме на закупівлю газу до зими.
Зауважимо, нещодавно ми писали, що НАК "Нафтогаз України" до зими має придбати та закачати у підземні газові сховища близько 6 млрд кубометрів газу.
Станом на червень компанія вже мала та домовилась про залучення коштів для купівлі 4,5 млрд кубометрів.
Детальніше про те, як "Нафтогаз" готується до зими й хто підтримає Україну, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.