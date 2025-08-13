"Нафтогаз" получил рекордный кредит 500 млн евро под гарантию ЕС, - Свириденко

"Нафтогаз" и ЕБРР подписали рекордное для Украины соглашение на 500 млн евро на закупку газа. Впервые такой кредит предоставляется под гарантию ЕС без государственной гарантии Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министр Украины Юлии Свириденко.
"Нафтогаз" и ЕБРР подписали рекордное для Украины соглашение - 500 млн евро на закупку газа. Это самый большой проект банка в нашей стране", - подчеркнула премьер.
По ее словам, самое важное, что впервые такой кредит предоставляется под гарантию ЕС, без государственной гарантии Украины.
"Это позволит Украине лучше подготовиться к отопительному сезону и обеспечить украинские дома теплом и светом даже в самые сложные дни зимы", - пояснила Свириденко.
Она также выразила благодарность ЕБРР и ЕС за поддержку, а команде правительства и "Нафтогаза" - за профессиональную работу.
Напомним, этой весной стало известно, что Украина начала накапливать газ для подготовки к следующему отопительному сезону. Это произошло на фоне информации о том, что Украина потеряла 40% добычи газа из-за регулярных ударов российских оккупантов.
Уже 25 апреля Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Норвегия сообщили, что предоставят Украине 410 млн евро.
Деньги должны были направить именно на закупку газа к зиме.
Заметим, недавно мы писали, что НАК "Нафтогаз Украины" к зиме должен приобрести и закачать в подземные газовые хранилища около 6 млрд кубометров газа.
По состоянию на июнь компания уже имела и договорилась о привлечении средств для покупки 4,5 млрд кубометров.
