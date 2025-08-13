RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

"Нафтогаз" получил рекордный кредит 500 млн евро под гарантию ЕС, - Свириденко

Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

"Нафтогаз" и ЕБРР подписали рекордное для Украины соглашение на 500 млн евро на закупку газа. Впервые такой кредит предоставляется под гарантию ЕС без государственной гарантии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министр Украины Юлии Свириденко.

"Нафтогаз" и ЕБРР подписали рекордное для Украины соглашение - 500 млн евро на закупку газа. Это самый большой проект банка в нашей стране", - подчеркнула премьер.

По ее словам, самое важное, что впервые такой кредит предоставляется под гарантию ЕС, без государственной гарантии Украины.

"Это позволит Украине лучше подготовиться к отопительному сезону и обеспечить украинские дома теплом и светом даже в самые сложные дни зимы", - пояснила Свириденко.

Она также выразила благодарность ЕБРР и ЕС за поддержку, а команде правительства и "Нафтогаза" - за профессиональную работу.

Украина готовится к зиме

Напомним, этой весной стало известно, что Украина начала накапливать газ для подготовки к следующему отопительному сезону. Это произошло на фоне информации о том, что Украина потеряла 40% добычи газа из-за регулярных ударов российских оккупантов.

Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Уже 25 апреля Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Норвегия сообщили, что предоставят Украине 410 млн евро.

Деньги должны были направить именно на закупку газа к зиме.

Заметим, недавно мы писали, что НАК "Нафтогаз Украины" к зиме должен приобрести и закачать в подземные газовые хранилища около 6 млрд кубометров газа.

По состоянию на июнь компания уже имела и договорилась о привлечении средств для покупки 4,5 млрд кубометров.

Подробнее о том, как "Нафтогаз" готовится к зиме и кто поддержит Украину, можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз УкраиныЕБРР