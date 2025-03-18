Буріння під вогнем. Як Росія заважає Україні видобувати газ і що чекає галузь далі

Україна завершує опалювальний сезон із рекордно низькими запасами газу за 10 років. Для їх поповнення потрібні імпорт та відновлення видобутку. Які ще виклики постають перед галуззю – у матеріалі журналіста РБК-Україна Дмитра Сидорова.

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Що з видобутком газу на сьогодні

До початку повномасштабної війни Україна щороку добувала близько 20 мільярдів кубічних метрів газу. За даними Асоціації газовидобувних компаній, у 2022 році внаслідок війни видобуток скоротився у порівнянні з попереднім роком на 6,6% – до 18,5 мільярдів кубічних метрів. У 2023-2024 роках компанії почали відновлювати обсяги видобутку і за результатом 2024 року він склав 19,1 мільярдів кубічних метрів, тобто Україна майже вийшла на довоєнні обсяги.

Державні компанії нарощують, а приватні - скорочують видобуток газу (інфографіка РБК-Україна)

Традиційно найбільше газу добувають державні компанії – "Укргазвидобування" (100% акцій якої належить НАК "Нафтогаз України") та "Укрнафта" (50% акцій належить "Нафтогазу України" та 50% – Міністерству оборони). Протягом останній років частка державних компаній у структурі видобутку газу складає близько 80%.

Найбільша частка у структурі видобутку газу припадає на "Укргазвидобування". У 2024 році компанія збільшила видобуток на 5,3% – до 13,9 мільярдів кубічних метрів. Підприємство продовжує буріння нових розвідувальних та експлуатаційних свердловин. В минулому році компанія досягла рекордного показника буріння – 370 тисяч метрів, також компанія продовжує ремонти існуючих свердловин.

"Нещодавно компанія "Укргазвидобування" пережила кілька хвиль масованих ракетних атак, окремі наші об’єкти зазнали серйозних пошкоджень… Попри такі виклики, ми утримуємо високі обсяги видобутку газу та продовжуємо інвестиції в програми розвідки та буріння. Це дозволяє не лише відновлювати пошкоджені об'єкти, але й розвивати нові проекти", - сказала РБК-Україна радниця прем'єр-міністра з питань енергетики, заступниця голови наглядової ради "Нафтогаз України" Наталія Бойко.

"Укрнафта" у 2024 році відзвітувала про зростання видобутку газу на 6,5% – до 1,2 мільярдів кубічних метрів. Такий показник, за даними консалтингової компанії ExPro Consulting, – найбільший з 2016 року.

"Прогрес компанії помітніший, ніж було до того (за попереднього менедженту, який був пов'язаний з бізнесменом Ігорем Коломойським, і був змінений у листопаді 2022 року - ред.). Вони кожного року збільшують обсяги видобутку газу, нафти та газового конденсату. Це відбувається за рахунок відновлення бурових робіт, до того вони практично не бурили", - прокоментував аналітик ExPro Consulting Михайло Свищо.

На відміну від державних компаній, приватний сектор скоротив видобуток газу. Найбільшими приватними газовидобувними компаніями є "ДТЕК Нафтогаз" Ріната Ахметова, Geo Alliance Group Віктора Пінчука, "Еско-Північ" (кінцеві бенефіціари Каріна та Анна Злочевські - доньки ексміністра екології Миколи Злочевського), група Smart Energy, група "Західнадрасервіс" та ін.

У 2021 році приватні компанії видобули 5 мільярдів кубічних метрів газу, а у 2024 році їх показник знизився до 3,4 мільярдів. В першу чергу це пов'язано із зупинкою спеціальних дозволів на видобуток газу для компаній, до акціонерів яких у держави є питання і застосовувалися санкції. Зокрема, зупинявся видобуток газу для компанії "Укрнафтобуріння", одним із акціонерів якої був Ігор Коломойський (до відчуження акцій на користь держави). Компанія не видобувала газ із грудня 2023 року по серпень 2024 року. У кінці травня 2023 року уряд передав "Укрнафтобуріння" під управлінням "Укрнафти".

У листопаді 2024 року Державна служба геології і надр зупинила дію спеціальних дозволів для компаній групи Smart Energy, засновником якої був Вадим Новинський, а з листопада 2022 - трасти на Кіпрі. Компанії зупиняли видобуток, а потім через рішення суду відновлювали його. Далі Держгеонадра оскаржувала ці рішення, в результаті чого наприкінці січня 2025 року зупинилась компанія групи - "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед", яка працює у Полтавській області, а наприкінці лютого – "Пром-Енерго Продукт" на Харківщині. Як повідомив в коментарі РБК-Україна в.о. генерального директора Smart Energy Олексій Заєць, через це до кінця року буде втрачено 85,5 млн кубометрів газу.

"До зупинки, тільки свердловини полтавського підприємства середньодобово давали 210 тисяч кубічних метрів газу… Якщо робота підприємства не буде розблокована найближчим часом, будуть втрачені не лише мільйони кубометрів газу, а й держава повинна буде витратити додаткові кошти на імпорт цього ресурсу за європейськими цінами", - сказав керівник Smart Energy, додавши, що також втрачається видобуток тисяч тонн нафти, газового конденсату та виробництво значної кількості скрапленого газу.

Зупинка працюючих свердловин несе ризик того, що після відновлення дозволу на їх роботу не можливо буде відновити видобуток до попереднього рівня. В Smart Energy зазначили, що зупинка видобутку матиме незворотні негативні наслідки для газоносних надр.

Більше 90% українського газу видобувається у Харківській та Полтавській областях, де зосереджені найбільші родовища, лише невеликий відсоток – на заході Україні. У західних регіонах зосереджені не великі родовища, до того ж там складніша геологія. Однією із найбільших газовидобувних компаній у цьому регіоні є група "Західнадрасервіс".

Проблеми, які стримують видобуток

Найбільшим викликом для видобутку газу на сьогодні є військова ситуація. "Ні для кого не є секретом, що час від часу видобувні потужності як і приватних, так і державних компаній пошкоджуються обстрілами російського агресора", - сказав в коментарі РБК-Україна президент Асоціації "Надрокористувачі України" Роман Сторожев.

Перші удари по газовій інфраструктурі почалися вже у листопаді 2022 року, проте відчутних ударів по газовидобутку Росія завдала у лютому - на початку березня цього року. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що атака 20 лютого мала цілеспрямований характер. За інформацією Reuters, в результаті цього обстрілу видобуток газу скоротився на 30-40%, для його заміщення уряд запланував збільшити імпорт газу з Європи до 800 мільйонів кубічних метрів протягом лютого-березня. "Нафтогаз" і ДТЕК повідомляли, що під удар потрапили їх об'єкти газовидобутку.

21 лютого заступник директора "Укргазвидобування" Роман Василишин повідомив, що компанія отримує необхідну допомогу та обладнання від суміжних підприємств "Нафтогазу" та із-за кордону.

"Ми робимо все можливе, щоб повернути видобуток газу до попереднього рівня. Ми досить серйозно відновилися за короткий період. У нас серйозна програма щодо збільшення видобутку, це не залишається в стороні, ми не припинили поточну роботу", - сказав топ-менеджер "Укргазвидобування".

Фото: Бурова платформа для видобутку газу ("Нафтогаз України")

7 березня відбулася ще одна масована атака на газовидобувні активи. Це була вже 17-та атака на цю інфраструктуру. Зокрема, компанія ДТЕК повідомила, що відбулося влучаня в об’єкти на Полтавщині, в результаті чого вони зупинили видобуток газу.

Ще одним фактором, який стає на заваді розвитку газовидобутку є брак присутності в Україні компаній, які надають супутні послуги для видобутку газу. За інформацією "ДТЕК Нафтогаз", з початку повномасштабної війни міжнародні провайдери сервісних послуг і новітніх технологій призупинили свою діяльність на території України через воєнні ризики. Це значно ускладнило логістику, а часом і унеможливило залучення окремих технологій і обладнання особливо для роботи на нових родовищах. Компанії вдалося перебудувати свої процеси, щоб мінімізувати наслідки від виходу сервісних компаній, але це питання надалі залишається актуальним.

Роман Василишин підтвердив, що світові лідери у нафтосервісному бізнесі обмежили свою присутність в Україні, проте компанії "Укргазвидобування" вдалося власними силами замістити роботу іноземних сервісних компаній, зокрема американських провайдерів.

"Багато іноземних компаній, "Велика четвірка" (транснаціональні компанії Weatherford, Baker Hughes, Schlumberger, Halliburton - ред.) обмежують присутність своїх сервісів у нас на ринку… Це надало нам стимул розвиватися самим. Ми розвиваємо свої компетенції. Працюючи, можливо, під деяким супроводом іноземних компаній, ми робимо ті результати, які для нас робили чужі люди", - сказав топ-менеджер "Укргазвидобування".

Керівник групи "Західнадрасервіс" Степан Козицький зазначив, що важливою проблемою залишається підключення газовидобувної інфраструктури, зокрема установок підготовки газу, до газотранспортної системи (мережі "Оператора ГТС України"). За його словами, представники галузі уже звернулися до Кабінету міністрів з цим питанням і на сьогодні "м’яч на стороні уряду".

Зобов'язання "Нафтогазу" викуповувати газ

Однією із найбільших проблем з початку війни для газовидобувної галузі стала заборона на експорт газу. Останній був зупинений урядом з початку червня 2022 року з огляду на пріоритетність забезпечення газом внутрішніх потреб. Раніше в учасників ринку були питання щодо цього рішення, вони пропонували частково дозволити експорт. На сьогодні більшість з них ставиться із розумінням до цієї заборони, особливо у світлі того, що газ став потрібен не лише для виробництва тепла, але й для генерації електроенергії.

"Держава викуповує надлишки природного газу у видобувних підприємств і надає необхідні їм кошти, щоб вони нормально функціонували, платили податки і підтримували експлуатацію родовищ на належному рівні. Ця програма з боку держави, не будемо лукавити, – позитивна для видобувників", - оцінив програму викупу газу "Нафтогазом" Роман Сторожев.

За даними ExPro Consulting, у 2023 році "Нафтогаз" викупив у видобувних компаній 962 мільйони кубічних метрів газу, а в 2024 році – один мільярд кубічних метрів. Аналітик компанії Михайло Свищо зазначив, що ціни за якими "Нафтогаз" викуповує газ, в цілому задовольняють продавців.

"Це компроміс, який задовольняє як "Нафтогаз", якому потрібні додаткові ресурси, особливо перед опалювальними сезонами, так і приватних видобувників, які зіштовхуються з проблемами реалізації природного газу", - прокоментував експерт.

Фото: "Нафтогаз" викуповує газ з ринку, забезпечуючи видобувні компанії додактовими коштами (Getty Images)

Виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко зазначив, що механізм викупу газу "Нафтогазом" варто покращити, щоб видобувні компанії могли планувати свій продаж на більш довготривалий період. За його словами, на сьогодні державний холдинг викуповує газ із постачанням в поточному місяці або в наступному, а видобувний бізнес потребує більш довгострокового планування своєї діяльності.

"Компанії мають мати гарантії, що "Нафтогаз" буде виходити і купувати газ. Якщо буде значний імпорт (у світлі скорочення видобутку через обстріли - ред.), тоді що буде з цим викупом газу внутрішнього видобутку? Видобування газу – це дуже ризикований бізнес, але компанії бурять, працюють, тому дуже важливо, щоб було розуміння, які обсяги буде виходити і купувати "Нафтогаз", - пояснив Артем Петренко в коментарі РБК-Україна.

Плани газовидобувних компаній

Заступник директора "Укргазвидобування" Роман Василишин повідомив, що компанія продовжить розвивати програму буріння. Він підкреслив, що діючі родовища виснажуються і тому приріст видобутку в першу чергу залежить від розробки нових площ. Компанія з року в рік збільшує частку газу, який отримується із нових свердловин у загальній структурі видобутку. У 2024 році цей показник становив 50%.

"У 2025 році ми хочемо, щоб він становив більше 60%, тобто отримувати більше газу від нового буріння. В абсолютних цифрах – це близько 1,3 мільярди кубічних метрів газу з нових свердловин. Як кажуть, видобуток знаходиться на кінці долота, тому цьому напрямку ми приділяємо дуже велику увагу", - сказав він.

У "ДТЕК Нафтогаз" подальші перспективи нарощування видобутку пов'язують із розробкою глибоких горизонтів та неструктурних об'єктів, адже багато перспективних ділянок були освоєні в минулі роки. "Тож геологам слід зазирати на більші глибини, а також звертати увагу на об’єкти неструктурного типу, які можуть мати потенціал для подальшої розробки", - прокоментували в компанії.

Група "Західнадрасервіс" планує у цьому році інвестувати у видобуток близько 1 мільярда гривень та збільшити видобуток газу майже на 30% – до 370 мільйонів кубічних метрів. Перспективними напрямками група вважає розробку важкодоступних покладів, адже вже створена необхідна інфраструктура, до того ж запаси газу в таких покладах – значні.

"Завдяки використанню сучасних технологій можливо підвищити ступінь вилучення сировини. Тому ми запланували збільшення видобутку обсягів газу у порівнянні з минулим роком і розраховуємо на потенційно більший дебіт зі свердловин, де застосовуємо технологію розробки важкодоступних покладів", - прокоментував РБК-Україна керівник "Західнадрасервіс" Степан Козицький.

Для подальшого розвитку галузі та залучення інвестицій, особливо, якщо вдасться досягти режиму припинення вогню, необхідне поступове, але повернення до ринку газу. Як зауважив Михайло Свищо, варто відходити від пільгових цін на газ, переходити до його ринкової вартості, можливо, поступово відкривати експорт, що буде розширювати можливості газовидобувного бізнесу.

Збільшення видобутку - це дуже важливо, адже Україна залишається залежною від імпорту газу. Очевидно, в цьому році обсяги імпорту будуть досить значними. В той же час, зростання власного видобутку дало б можливість зменшити залежність від зовнішніх ринків, геополітичних потрясінь і підвищить рівень енергетичної безпеки українського споживача.