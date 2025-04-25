Важлива допомога до зими: Україна отримає 410 млн євро на закупівлю газу
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Норвегія нададуть Україні 410 млн євро. Гроші спрямують на закупівлю газу до зими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.
Він розповів, що сьогодні у Вашингтоні підписав угоду з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо. Такий документ посилить енергетичну стійкість України.
"Договір передбачає залучення від ЄБРР 270 млн євро під державні гарантії, що супроводжуватиметься грантом від уряду Норвегії в розмірі 140 млн євро. Це дозволить НАК "Нафтогаз України" імпортувати значні обсяги природного газу для підготовки до наступного опалювального сезону", - зазначив Шмигаль.
Прем'єр подякував президенту ЄБРР за таку угоду та незмінну підтримку і солідарність. Загалом від початку повномасштабної війни Європейський банк реконструкції та розвитку надав Україні понад 6 млрд євро у вигляді кредитів, грантів і гарантій.
За словами Шмигаля, він також обговорив із Рено-Бассо підтримку приватного сектору, співробітництво у сфері газовидобутку і транспорту та відновлення України, зокрема й гідроенергетики.
Україна готується до зими
Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Україна почала накопичувати газ для підготовки до наступного опалювального сезону.
Це сталося на тлі інформації про те, що Україна втратила 40% видобутку газу через регулярні удари російських окупантів.
Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.
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