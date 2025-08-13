"Нафтогаз" получил рекордный кредит 500 млн евро под гарантию ЕС, - Свириденко

"Нафтогаз" и ЕБРР подписали рекордное для Украины соглашение на 500 млн евро на закупку газа. Впервые такой кредит предоставляется под гарантию ЕС без государственной гарантии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министр Украины Юлии Свириденко.

"Нафтогаз" и ЕБРР подписали рекордное для Украины соглашение - 500 млн евро на закупку газа. Это самый большой проект банка в нашей стране", - подчеркнула премьер. По ее словам, самое важное, что впервые такой кредит предоставляется под гарантию ЕС, без государственной гарантии Украины. "Это позволит Украине лучше подготовиться к отопительному сезону и обеспечить украинские дома теплом и светом даже в самые сложные дни зимы", - пояснила Свириденко. Она также выразила благодарность ЕБРР и ЕС за поддержку, а команде правительства и "Нафтогаза" - за профессиональную работу.