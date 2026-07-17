"Нафтогаз" отримав нового голову замість Корецького: що про нього відомо

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Як повідомив глава держави, він провів нараду з новим премʼєр-міністром Сергієм Корецьким.

Зеленський нагадав очільнику Кабміну, що наразі критичний пріоритет - саме підготовка до опалювального сезону.

"Зокрема, Сергій поінформував, що незалежна наглядова рада "Нафтогазу" злагоджено на визначений період призначила керувати компанією Сергія Федоренка - фахову людину: він пройшов шлях трансформації "Укрнафти" разом із Сергієм Корецьким", - наголосив президент.

За словами Зеленського, вони мають спільний досвід успішного очищення всіх внутрішніх процесів в компанії від грабіжницького олігархічного впливу.

Глава держави зазначив: завдяки цьому "Укрнафта" стала однією з найбільш прибуткових державних компаній.

На цьому тлі Зеленський додав, що не зупиняється робота по відновленню енергетичної інфраструктури після російських ударів.

"Сьогодні росіяни знов атакували обʼєкти "Нафтогазу" - на жаль, є відчутні пошкодження. Обговорили з Премʼєр-міністром, які кроки потрібні в таких умовах, і важливо, щоб, незважаючи на постійні російські атаки, ми реалізували все, про що домовлялись, для підготовки до зими", - підсумував глава держави.

Хто такий Сергій Федоренко?

Він очолюватиме "Нафтогаз" у статусі виконувача обов'язків до завершення конкурсного відбору та призначення нового генерального директора.

Загалом Федоренко має понад 10 років досвіду роботи в нафтогазовій галузі.

До призначення комерційним директором "Нафтогазу" він обіймав аналогічну посаду в "Укрнафті". Там відповідав за:

закупівлю та продаж нафтопродуктів,

логістику постачання,

трейдинг газу й електроенергії,

управління та розвиток мережі автозаправних станцій.

Раніше, у 2015–2023 роках, Федоренко працював директором із комерційних питань АТ "Укргазвидобування", де також входив до складу правління.

Крім того, у 2019–2022 роках він очолював компанію "Нафтогаз Oil Trading".