"Нафтогаз" получил кредит от ПриватБанка на 4,7 млрд гривен для покупки газа на зиму

НАК "Нафтогаз Украины" получил кредит в размере 4,7 млрд гривен от государственного ПриватБанка. Средства используют для формирования необходимых запасов в подземных хранилищах (ПХГ) накануне отопительного сезона 2025/2026 годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК .

Как отметили в пресс-службе ПриватБанка, это первый кредитный договор между компаниями и самое большое финансирование, которое госбанк предоставил энергетическому сектору Украины с начала полномасштабной войны.

"Параллельно продолжается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами", - добавил он.

Покупка газа

Украина в этом году будет вынуждена импортировать большой объем газа из Европы. В июне тогдашний министр энергетики Герман Галущенко заявил, что "из-за ударов по добыче газа, по хранилищам ситуация очень сложная, действительно сложная".

По его словам, минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины - это 4,6 млрд кубометров. По состоянию на июнь законтрактовано 2,9 млрд кубометров "именно импортного газа, который будет закачан в хранилища". Эти контракты подтверждены финансово.

По расчетам НБУ, импорт газа возрастет в 2025 году и составит 2,9 млрд долларов. Ожидается, что частично импорт газа будет профинансирован за счет помощи международных партнеров.

На сегодня газ в Европе стоит около 415 долларов за тысячу кубометров.

Средняя цена газа в Украине в июне была на уровне 17,4 тысяч гривен за тысячу кубометров (417 долларов).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.