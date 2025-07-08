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Ціни на газ в Україні підскочили після двомісячного зниження

Україна, Вівторок 08 липня 2025 11:47
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Ціни на газ в Україні підскочили після двомісячного зниження Фото: Ціни на газ в Україні зросли в червні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на газ зросли на європейському ринку. В Україні газ подорожчав після зниження цін протягом двох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства економіки.

За даними міністерства, фактична ціна реалізації газу в Україні в червні 2025 року зросла на 11,9% до 17 354 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ.

Газ коштує значно дорожче, ніж у червні минулого року (12 563 гривень).
Ціни на газ в Україні підскочили після двомісячного зниження

Ціни в Європі

Ціни на газ у Європі сьогодні перебувають на рівні 425 доларів за тисячу кубометрів (17,8 тисяч гривень). Однак ціни знизилися тільки на початку липня. У середині червня газ у Європі подорожчав до 500 доларів на тлі зростання ціни нафти через війну Ізраїлю та США проти Ірану.

Як зазначають в НБУ, активне закачування газу в сховища ЄС і України тиснуло на ціни на газ у Європі в бік підвищення. Встановлення гнучких цілей заповнення сховищ на тлі стійких обсягів надходження газу з Норвегії та відновлення поставок через "Турецький потік" після технічного обслуговування стримували ціни від істотного зростання.

Закупівля газу

Атаки РФ спричинили руйнування газової інфраструктури, що вже призвело до скорочення видобутку газу.

Згідно з очікуваннями НБУ, видобуток поступово відновлюватиметься, але його буде недостатньо для повного покриття внутрішніх потреб економіки - як промисловості, так і ЖКГ та домогосподарств.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що мінімальний обсяг імпортного газу, який буде закачано в сховища України, - це 4,6 млрд кубометрів. Галущенко зазначив, газу буде достатньо для населення, бізнесу та генерації електроенергії.

Ціни на газ для населення

В Україні діє мораторій на підвищення ціни газу для населення. Фактично весь обсяг домогосподарствам продає державний "Нафтогаз України" за ціною 7,96 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів (з ПДВ, але без доставки).

Українська влада в листі про наміри керівництву МВФ допускає додаткове підвищення комунальних тарифів для населення тільки після закінчення війни.

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Міністерство економіки Ціна на газ
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