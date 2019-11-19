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"Нафтогаз" опроверг информацию российских СМИ о прямых закупках газа

Новости » Экономика     19.11.2019 - 11:40
"Нафтогаз" опроверг информацию российских СМИ о прямых закупках газа
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Государственные российские СМИ распространяют фейки

Пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" опровергла информацию российских СМИ о рекомендации Еврокомиссии Украине закупать газ непосредственно с территории России в объеме около 15 млрд кубометров в год. Об этом сообщается в Facebook "Нафтогаза".

Как напомнили в "Нафтогазе", Еврокомиссия рекомендовала Газпрома: а) заключить долгосрочный контракт; б) на значительный объем; в) по европейским правилам и г) с новым украинским оператором ГТС, поскольку соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы.

"А вот эти попытки российских государственных СМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает желание России получать газовые контракты с помощью политического давления - неправда. Кажется, при СССР уполномоченные заявления ТАСС были более элегантны", - говорится в сообщении.

&quot;Нафтогаз&quot; опроверг информацию российских СМИ о прямых закупках газа

Напомним, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год. При этом российская компания требует отказаться от судебных исков, а также возобновить прямые закупки газа.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что предложение подписать договор с "Газпромом" на год является неприемлемым для Украины.

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