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"Нафтогаз" спростував інформацію російських ЗМІ щодо прямих закупівель газу

Новини » Економіка     19.11.2019 - 11:40
"Нафтогаз" спростував інформацію російських ЗМІ щодо прямих закупівель газу
Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Державні російські ЗМІ розповсюджують фейки

Прес-служба НАК "Нафтогаз України" спростувала інформацію російських ЗМІ про рекомендацію Єврокомісії Україні закуповувати газ з безпосередньо з території Росії в обсязі близько 15 млрд кубометрів на рік. Про це повідомляється у Facebook "Нафтогазу".

Як нагадали в "Нафтогазі", Єврокомісія рекомендувала Газпрому: а) заключити довгостроковий контракт; б) на значний обсяг; в) за європейськими правилами і г) з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи.

"А ось ці спроби російських державних ЗМІ переконати когось в тому, що ЄС підтримує бажання Росії отримувати газові контракти за допомогою політичного тиску - неправда. Здається, при СРСР уповноважені заяви ТАСС були більш елегантні", - йдеться в повідомленні.

&quot;Нафтогаз&quot; спростував інформацію російських ЗМІ щодо прямих закупівель газу

Нагадаємо, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію продовжити транзитний контракт або укласти новий на один рік. При цьому російська компанія вимагає відмовитися від судових позовів, а також поновити прямі закупівлі газу.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що пропозиція щодо підписати договір з "Газпромом" на рік є неприйнятною для України.

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