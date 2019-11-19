"Нафтогаз" спростував інформацію російських ЗМІ щодо прямих закупівель газу

Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Державні російські ЗМІ розповсюджують фейки

Прес-служба НАК "Нафтогаз України" спростувала інформацію російських ЗМІ про рекомендацію Єврокомісії Україні закуповувати газ з безпосередньо з території Росії в обсязі близько 15 млрд кубометрів на рік. Про це повідомляється у Facebook "Нафтогазу".

Як нагадали в "Нафтогазі", Єврокомісія рекомендувала Газпрому: а) заключити довгостроковий контракт; б) на значний обсяг; в) за європейськими правилами і г) з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи.

"А ось ці спроби російських державних ЗМІ переконати когось в тому, що ЄС підтримує бажання Росії отримувати газові контракти за допомогою політичного тиску - неправда. Здається, при СРСР уповноважені заяви ТАСС були більш елегантні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію продовжити транзитний контракт або укласти новий на один рік. При цьому російська компанія вимагає відмовитися від судових позовів, а також поновити прямі закупівлі газу.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що пропозиція щодо підписати договір з "Газпромом" на рік є неприйнятною для України.