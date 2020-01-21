"Нафтогаз" объяснил снятие арестов с активов "Газпрома" в Европе

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Дальнейший арест нецелесообразен, поскольку "Газпром" заплатил долг

Арест на активы российского "Газпрома" в европейских странах снят, поскольку "Нафтогаз" получил 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Как отметили в пресс-службе, эти аресты накладывались на активы "Газпрома" в различных юрисдикциях, чтобы заставить его заплатить долг по решению Стокгольмского арбитража, 2,9 млрд долларов.

"Мы получили 2,9 млрд долларов деньгами от "Газпрома" 27 декабря 2019 г. Долг взыскан", - отметили в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, из активов российской компании "Газпром" в Великобритании, Люксембурге, Нидерландах были сняты аресты, которые ранее были наложены по искам "Нафтогаза".

Напомним, "Газпром" в конце декабря 2019 года выплатил "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. В то же время "Нафтогаз" отказался от исков к "Газпрому".

Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен был выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.