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"Нафтогаз" пояснив зняття арештів з активів "Газпрому" в Європі

Новини » Економіка     21.01.2020 - 10:55
"Нафтогаз" пояснив зняття арештів з активів "Газпрому" в Європі
Фото: колаж (РБК-Україна)

Подальший арешт недоцільний, оскільки "Газпром" заплатив борг

Арешт на активи російського "Газпрому" в європейських країнах знятий, оскільки "Нафтогаз" отримав 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

Як зазначили в прес-службі, ці арешти накладалися на активи "Газпрому" в різних юрисдикціях, щоб примусити його заплатити борг за рішенням Стокгольмського арбітражу, 2,9 млрд доларів.

"Ми отримали 2,9 млрд доларів грошима від "Газпрому" 27 грудня 2019 р. Борг стягнуто", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, з активів російської компанії "Газпром" у Великій Британії, Люксембурзі, Нідерландах були зняті арешти, які раніше були накладені за позовами "Нафтогазу".

Нагадаємо, "Газпром" наприкінці грудня 2019 року виплатив "Нафтогазу" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. У той же час "Нафтогаз" відмовився від інших позовів до "Газпрому".

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен був виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.

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