"Нафтогаз" обнародовал цены для промышленных потребителей газа на август

Новости Энергетика 20.07.2018 - 19:27
Фото: "Нафтогаз Украины" (Андрей Коваль/РБК-Украина)
Фото: "Нафтогаз Украины" (Андрей Коваль/РБК-Украина)

По сравнению с ценами на июль 2018 года, в августе цены увеличены на 1,7-1,8%

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сегодня, 20 июля, опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 августа 2018 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Отмечается, что по сравнению с ценами на июль текущего года, в августе цены увеличены на 1,7-1,8%.

"Предлагаемые цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 8 442 - 9 236 грн/тыс. куб. м (без НДС)", - сообщают в НАК.

 

Напомним, 16 июля НАК "Нафтогаз Украины" направила Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)  предложения снизить тарифы на транзит газа.

13 июля главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что в случае неуплаты "Газпромом" 2,6 млрд долларов, арестованное имущество продадут на аукционах, а средства будут перечислены украинской компании "Нафтогаз".

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