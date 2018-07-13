В случае неуплаты "Газпромом" 2,6 млрд долларов, арестованное имущество продадут на аукционах

Трехсторонние переговоры между компаниями пройдут 17 июля в Берлине

В случае неуплаты российской компанией "Газпром" 2,6 млрд долларов, все арестованное имущество будет продано на аукционах, а средства будут перечислены украинской компании "Нафтогаз". Об этом заявил коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в эфире "Радио НВ".

“Сейчас они нам должны деньги, мы им ни за что не должны, поэтому мы рассчитываем на то, что эти 2,6 млрд долларов будет оплачено как живые деньги. Другое дело, что если они не платят, тогда, соответственно, их активы, которые мы уже арестовываем по всей Европе, будут реализовываться на аукционах и мы должны получать деньги как поступления от реализации этих активов на аукционах. Если они не будут реализованы, их никто не купит, например, тогда отдельный вопрос, будет ли "Нафтогаз" принимать участие в таких аукционах, будет ли "Нафтогаз" потом владельцем этих активов. Но пока этот вопрос не рассматривается, мы ожидаем получить живые деньги от "Газпрома”, - сказал Витренко.

Он отметил, что трехсторонние переговоры между компаниями пройдут 17 июля в Берлине.

“До этого времени последний раз мы общались в апреле, мне кажется, я проводил встречу с Медведевым - это заместитель председателя "Газпрома". Для нас это было уже относительно давно, потому что раньше мы чаще встречались и проводили переговоры, но мы готовились к переговорам в трехстороннем формате. Мы едем туда, во-первых, с главным нашим предложением - это применить европейские правила относительно транзита российского газа через территорию Украины“, - сказал он.

Напомним, 4 июля глава министерства юстиции Павел Петренко сообщил, что Украина на сегодня уже взыскала с российского "Газпрома" более 100 млн гривен в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.