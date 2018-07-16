"Нафтогаз" запропонував НКРЕКП знизити тарифи на транзит газу

"Нафтогаз" пропонує знизити середню вартість транзиту в більш ніж два рази

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" направила Нацкомісії з державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) пропозиції знизити тарифи на транзит газу. Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

Повідомляється, що НКРЕКП направили пропозиції щодо зміни діючої методики розрахунку тарифів на послуги з транспортування природного газу, яка була прийнята у вересні 2015. Дані зміни мають привести методику у відповідність з вимогами Регламенту Європейської комісії № 2017/460 про затвердження Мережевого кодексу щодо гармонізованих тарифів на транспортування газу, який був прийнятий в березні 2017 року.

"Запровадження нової методології могло б знизити вартість транзиту газу по території України починаючи з 2019 року в 2,3 рази в порівнянні з витратами за чинними регульованими тарифами, якщо будуть виконані певні умови", - йдеться в повідомленні.

Беручи до уваги те, що з 2019 починається новий регуляторний період в 5 років, "Нафтогаз" вважає, що тарифи на наступний регуляторний період мають бути розраховані після внесення відповідних змін до методики. Серед інших запропонованих змін передбачено:

Приведення методології алокації необхідного доходу на тарифи по точках входу/виходу у відповідність з вимогами Регламенту № 2017/460; Включення до розрахунку необхідного доходу на наступні два регуляторних періоди доходів, які були недоотримані або надмірно отримані оператором газотранспортної системи ("under-recovery" та "over-recovery" згідно з визначеннями Регламенту № 2017/460); Кластеризація деяких точок входу і виходу (зокрема, точок входу для видобутку в Україні, точок входу на східному кордоні, точок входу на західному кордоні, точок виходу до газорозподільних підприємств і прямих споживачів).

В доповнення до проекту змін до методики "Нафтогаз" надав індикативний розрахунок тарифів на вхід/вихід, проведений у відповідності з запропонованими змінами, а також з використанням довгострокових параметрів регулювання (регуляторної норми прибутку та коефіцієнтів економії операційних витрат), встановлених для поточного регуляторного періоду.

При розрахунку тарифів "Нафтогаз" виходив з сценарію майже повного завантаження потужностей ГТС на точках виходу в ЄС - тобто з урахуванням транзиту газу на рівні 141 млрд куб. м/рік, що відповідає фактичним обсягам транзиту в 1998 році. Даний сценарій можливий у випадку провалу будівництва "Північного потоку - 2", а також у разі розблокування російською стороною транзиту газу, що видобувається приватними російськими компаніями і компаніями з Середньої Азії.

Виходячи з даного сценарію та в разі переведення розрахованих тарифів за потужність у тариф обсягів фізичного транспортування в розрахунку на 100 км, розрахункова середня вартість транзиту через територію України на новий регуляторний період складе близько 2,17 дол/тис. куб. м на 100 км (з ПДВ та паливною складовою). Цей рівень тарифу є на 20% менше ставки плати за транзит за контрактом з "Газпромом", а також в 2,3 рази нижче середньої вартості транзиту за чинним регульованими тарифами, встановленими НКРЕКП у грудні 2015 року. Крім того, такий тариф менше очікуваної вартості транспортування газу через "Північний потік - 2" в розрахунку на 100 км, що додатково доводить економічну необґрунтованість цього трубопроводу.

У відповідності з параметрами сценарію для вищезазначеного розрахунку, рівень тарифу для внутрішніх точок входу для видобутку в Україні становить 127 грн/тис. куб. м з ПДВ, для внутрішніх точок виходу до газорозподільних підприємств і прямих споживачів - 136 грн/тис. куб. м з ПДВ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" не буде підвищувати ціни на транзит газу з РФ після 2019 року.