"Нафтогаз" оприлюднив ціни для промислових споживачів газу на серпень

У порівнянні з цінами на липень 2018 року, у серпні ціни збільшено на 1,7-1,8%

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" сьогодні, 20 липня, опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 серпня 2018 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. Про це повідомляє прес-служба НАК.

Зазначається, що у порівнянні з цінами на липень поточного року, у серпні ціни збільшено на 1,7-1,8%.

"Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі та умов оплати. В залежності від цих показників, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 8 442 - 9 236 грн/тис. куб. м (без ПДВ)", - повідомляють у НАК.

Нагадаємо, 16 липня НАК "Нафтогаз України" направила Нацкомісії з державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) пропозиції знизити тарифи на транзит газу.

13 липня головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що в разі несплати "Газпромом" 2,6 млрд доларів, арештоване майно продадуть на аукціонах, а кошти будуть перераховані українській компанії "Нафтогаз".