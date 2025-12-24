"Нафтогаз" назвав обсяг імпорту газу на 2025 рік
Обсяг імпорту природного газу в Україну у 2025 році складе майже 6 млрд кубометрів. Це дозволить пройти опалювальний сезон.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив комерційний директор Групи "Нафтогаз" Сергій Федоренко під час пресконференції в "Укрінформ".
"Враховуючи інтенсивність ударів по внутрішній інфраструктурі, без імпорту природного газу нам би було важко. Протягом 2025 року обсяги імпорту природного газу складуть майже 6 мільярдів кубічних метрів, що дозволяє нам проходити опалювальний сезон, закінчити попередній і проходити вже цей поточний", - сказав він.
За словами Федоренка, перші два місяці опалювального сезону Україна проходить "максимально контрольовано".
Він зазначив, що більшість фінансових потреб на імпорт уже закриті, і компанія готується до першого кварталу 2026 року та середньострокової перспективи.
"У нас основний фокус - середньо- та довгострокові контракти на постачання природного газу. Основний акцент ми ставимо на диверсифікацію джерел постачання, в першу чергу на постачання LNG - скрапленого газу американського походження", - додав він.
Федоренко уточнив, що у 2025 році через польські та литовські термінали буде отримано 600 млн кубометрів LNG, а ще 300 млн кубометрів законтрактовано на перший квартал 2026 року.
Загалом обсяг постачання LNG у цей опалювальний сезон може сягнути приблизно 1 млрд кубометрів.
Удари по газовій інфраструктурі України
Нагадаємо, восени росіяни розпочали системні удари по газовій інфраструктурі України. Наймасштабніша атака відбулася в ніч на 3 жовтня, коли під обстріл потрапили об’єкти "Нафтогазу" у Харківській та Полтавській областях.
Вже 5 жовтня окупанти знову завдали ударів по газовидобувних і розподільчих об’єктах, що призвело до прямих влучань і руйнування цивільної інфраструктури, яка забезпечує українців газом у період опалювального сезону.
Надалі атаки тривали: у ніч проти 8 листопада був зафіксований дев’ятий масований обстріл енергетичних об’єктів з початку жовтня.
А 9 грудня російські війська за допомогою ударних дронів знову атакували газову інфраструктуру, пошкодивши критично важливе обладнання.