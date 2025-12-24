"Нафтогаз" назвал объем импорта газа на 2025 год

Объем импорта природного газа в Украину в 2025 году составит почти 6 млрд кубометров. Это позволит пройти отопительный сезон.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил коммерческий директор Группы "Нафтогаз" Сергей Федоренко во время пресс-конференции в "Укринформ".

"Учитывая интенсивность ударов по внутренней инфраструктуре, без импорта природного газа нам бы было трудно. В течение 2025 года объемы импорта природного газа составят почти 6 миллиардов кубических метров, что позволяет нам проходить отопительный сезон, закончить предыдущий и проходить уже этот текущий", - сказал он.

По словам Федоренко, первые два месяца отопительного сезона Украина проходит "максимально контролируемо".

Он отметил, что большинство финансовых потребностей на импорт уже закрыты, и компания готовится к первому кварталу 2026 года и среднесрочной перспективе.

"У нас основной фокус - средне- и долгосрочные контракты на поставку природного газа. Основной акцент мы ставим на диверсификацию источников поставок, в первую очередь на поставку LNG - сжиженного газа американского происхождения", - добавил он.

Федоренко уточнил, что в 2025 году через польские и литовские терминалы будет получено 600 млн кубометров LNG, а еще 300 млн кубометров законтрактовано на первый квартал 2026 года.

В целом объем поставок LNG в этот отопительный сезон может достичь примерно 1 млрд кубометров.