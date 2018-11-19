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"Нафтогаз" назвал условия для поставок газа на ТЭЦ в декабре

Новости » Энергетика    19.11.2018 - 13:54
"Нафтогаз" назвал условия для поставок газа на ТЭЦ в декабре
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач РБК-Украина)

ТЭЦ должны иметь подписанные договоры с НАК и достаточный уровень расчетов

НАК "Нафтогаз Украины" разослала дополнительные соглашения к договорам о поставках природного газа теплоснабжающим предприятиям и поставщикам природного газа со специальными обязанностями для нужд бытовых потребителей и религиозных организаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcc-службу НАК.

Как отметили в "Нафтогазе", для получения номинаций на декабрь теплоснабжающим предприятиям необходимо как можно быстрее подписать дополнительные соглашения со своей стороны и передать их в адрес "Нафтогаза".

При этом в НАК заявили, что основанием для предоставления номинаций будет:

- имеющееся у компании дополнительное соглашение (оригинал);

- наличие у подписанта дополнительного соглашения полномочий на его подписание;

- выполнение требований постановления КМУ от 19 октября 2018 г. № 867 в части расчетов за использовании объемы природного газа в прошлые периоды.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины смягчил требования для поставки газа на условиях специальных обязательств (ПСО) в нынешнем отопительном сезоне. В частности, требование к расчетам за предыдущий период для получения права на поставки газа снижены с 90% до 78%, а для теплоснабжающих предприятий под управлением Фонда госимущества - до 60%.

Ранее Кабмин запретил отключать газ предприятиям ТКЭ в ходе отопительного сезона.

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