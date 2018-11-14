Кабмин запретил отключать газ предприятиям ТКЭ в ходе отопительного сезона

Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина)

Правительство установило прямой запрет на отключение подачи газа

Кабинет министров Украины на заседании 14 ноября запретил отключать подачу газа теплоснабжающим предприятиям во время отопительного сезона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост вице-премьер министра, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в Facebook.

Зубко отметил, что на заседании правительства приняли решения, которые обеспечат бесперебойные поставки газа во время отопительного сезона. В частности, установлен прямой запрет на отключение и ограничение подачи газа на теплоснабжающие предприятия в отопительный период.

"Внедряем гарантии непрерывной деятельности теплоснабжающих предприятий. Это позволит обеспечить украинцев зимой теплом", - добавил Зубко.

Кроме того, предприятия ТКЭ поддержали в условиях повышения тарифа на газ урегулированием расчетов с "Нафтогазом".

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что инициирует отставки некоторых мэров за срыв отопительного сезона.

Кроме того, на заседании правительства он предложил передать государственные ТЭЦ местным властям.