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Кабмин запретил отключать газ предприятиям ТКЭ в ходе отопительного сезона

Новости » Энергетика    14.11.2018 - 14:08
Кабмин запретил отключать газ предприятиям ТКЭ в ходе отопительного сезона
Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина)

Правительство установило прямой запрет на отключение подачи газа

Кабинет министров Украины на заседании 14 ноября запретил отключать подачу газа теплоснабжающим предприятиям во время отопительного сезона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост вице-премьер министра, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в Facebook.

Зубко отметил, что на заседании правительства приняли решения, которые обеспечат бесперебойные поставки газа во время отопительного сезона. В частности, установлен прямой запрет на отключение и ограничение подачи газа на теплоснабжающие предприятия в отопительный период.

"Внедряем гарантии непрерывной деятельности теплоснабжающих предприятий. Это позволит обеспечить украинцев зимой теплом", - добавил Зубко.

Кроме того, предприятия ТКЭ поддержали в условиях повышения тарифа на газ урегулированием расчетов с "Нафтогазом".

Кабмин запретил отключать газ предприятиям ТКЭ в ходе отопительного сезона

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что инициирует отставки некоторых мэров за срыв отопительного сезона.

Кроме того, на заседании правительства он предложил передать государственные ТЭЦ местным властям.

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Темы: Отопительный сезон
Новости Украины Кабинет Министров Украиныотоплениегаз
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