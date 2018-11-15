Кабмин смягчил требования для поставки газа на условиях ПСО

Иллюстративное фото (УНИАН)

Требования к расчетам для дальнейших поставок снизили с 90% до 78%

Кабинет министров Украины смягчило требования для поставки газа на условиях специальных обязательств (ПСО) в нынешнем отопительном сезоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

Сообщается, что 15 ноября опубликовано постановление Кабмина, которым утверждаются условия поставки газа теплопроизводителям для нужд населения. В частности, требование к расчетам за предыдущий период для получения права на поставки газа снижено с 90% до 78%, а для теплоснабжающих предприятий под управлением Фонда госимущества - до 60%.

Также сообщается, что данное решение принято для урегулирования вопроса теплоснабжения в проблемных населенных пунктах и чтобы не допустить отключение газа предприятиям ТКЭ в отопительный период. Новые условия предоставления номинаций будут действовать с 1 декабря 2018 до 1 апреля 2019 года, а для теплоснабжающих предприятий под управлением ФГИУ - с 16 ноября 2018 до 1 апреля 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин запретил отключать газ предприятиям ТКЭ в ходе отопительного сезона.

Кроме того, накануне премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что инициирует отставки некоторых мэров за срыв отопительного сезона.