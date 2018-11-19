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"Нафтогаз" назвав умови для поставок газу на ТЕЦ у грудні

Новини » Енергетика    19.11.2018 - 13:54
"Нафтогаз" назвав умови для поставок газу на ТЕЦ у грудні
Фото: Нафтогаз (Віталій Носач РБК-Україна)

ТЕЦ повинні мати підписані договори з НАК та достатній рівень розрахунків

НАК "Нафтогаз України" розіслала додаткові угоди до договорів про постачання природного газу теплопостачальним підприємствам та постачальникам природного газу зі спеціальними обов’язками для потреб побутових споживачів та релігійних організацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК.

Як зазначили в "Нафтогазі", для отримання номінацій на грудень теплопостачальним підприємствам необхідно якнайшвидше підписати додаткові угоди зі свого боку та передати їх на адресу "Нафтогазу".

При цьому у НАК заявили, що підставою для надання номінацій буде:

- наявна в компанії додаткова угода (оригінал);

- наявність у підписанта додаткової угоди повноважень на її підписання;

- виконання вимог постанови КМУ від 19 жовтня 2018 р. № 867 в частині розрахунків за використанні обсяги природного газу в минулі періоди.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України пом'якшив вимоги для постачання газу на умовах спеціальних зобов'язань (ПСО) у нинішньому опалювальному сезоні. Зокрема,вимогу до розрахунків за попередній період для отримання права на постачання газу знижено з 90% до 78%, а для теплопостачальних підприємств під управлінням Фонду держмайна - до 60%.

Раніше Кабмін заборонив відключати газ підприємствам ТКЕ в ході опалювального сезону.

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