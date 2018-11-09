"Нафтогаз" с начала года уплатил 17% от всех поступлений госбюджета, - Коболев

Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

Сумма начислений от "Нафтогаза" в госбюджет составляет почти 103 млрд гривен

С начала этого года за 10 месяцев "Нафтогаз" заплатил в госбюджет Украины около 103 млрд гривен, что составляет 17% от всех бюджетных поступлений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в Facebook.

Коболев отметил, что эта сумма начислений аналогична сумме полугодового бюджета всей отрасли образования в Украине.

"Наполнять бюджет - одна из основных функций государственных энергетических компаний во всем мире и группа "Нафтогаз" ее эффективно выполняет, несмотря на заоблачный уровень нерасчетов со стороны искусственных и непрозрачных посредников - облгазсбытов - между нами и конечным потребителем - населением Украины", - написал Коболев.

Он также добавил, что основным источником доходов, компенсирующих задолженность за реализованный на таких посредников газ, является деятельность по транзиту газа. Эти поступления включают как обычные доходы, так и выигрыш в Стокгольмском арбитраже.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" получил налоговое уведомление о занижении налоговых обязательств по уплате налога на добавленную стоимость на 16,3 млрд гривен в связи с выигранным компанией спором с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже по контракту на транзит.

Ранее исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко прокомментировал сомнения рейтингового агентства Fitch в том, что "Газпром" заплатит "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.