Податкова вимагає від "Нафтогазу" 16 млрд за виграш у Стокгольмі

Фото: "Нафтогаз" (РБК-Україна)

НАК пояснює, що Стокгольмський арбітраж присудив йому 4,63 млрд доларів, з яких 3,87 млрд доларів - компенсація втрат і збитків, а 0,76 млрд доларів - відсотки

НАК "Нафтогаз України" отримав податкове повідомлення про заниження податкових зобов'язань по сплаті податку на додану вартість на 16,3 млрд гривень у зв'язку з виграним компанією суперечкою у "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі за контрактом на транзит. Про це йдеться в проекті проспекту емісії єврооблігацій НАК, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс-Україна".

"Нафтогаз" заперечив проти виведення податкової перевірки, і на дату цього проспекту цінних паперів не було ані переглянутого рішення податкових органів, змін в позиції компанії", - наголошується в документі.

НАК пояснює, що Стокгольмський арбітраж присудив йому 4,63 млрд доларів, з яких 3,87 млрд доларів - компенсація втрат і збитків, а 0,76 млрд доларів - відсотки.

Як повідомляється, до 2016 року послуги з транзиту не обкладалися ПДВ, тому компанія сплатила 4,75 млрд гривень цього податку лише за компенсацію за 2016-2017 роки, або за 0,9 млрд доларів з присуджених 3,87 млрд доларів.

Однак ГФС визнала всю суму компенсації платою за послуги, на яку слід нарахувати ПДВ у 2018 році.

У проекті проспекту також йдеться про податкові претензії і до "дочки" НАК - "Укртрансгазу": близько 2,34 млрд грн за зобов'язаннями з ПДВ та податку на прибуток і близько 1,57 млрд грн (сумарно близько 0,15 млрд доларів) за неправильно розраховані збитки, однак "Укртрансгаз" оскаржив ці податкові висновки в суді.

Зазначимо, раніше виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко прокоментував сумніви рейтингового агентства Fitch в тому, що "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 2,6 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.