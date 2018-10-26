Коболєв розраховує на виплату боргів "Газпрому" в 2019

Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Глава "Нафтогазу" не виключає, що будь-який з судів виставить активи "Газпрому" на продаж

Україна може розраховувати на виплату виграних у Стокгольмському арбітражі коштів у російської компанії "Газпром" в 2019 році. Про це в інтерв'ю lb.ua заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає РБК-Україна.

За його словами, на виплати від "Газпрому" абсолютно адекватно очікувати в наступному році.

"Проблема з "Газпромом" політична. Всі ми стежимо за подіями в Солсбері, в Голландії... І цим людям, і "Газпрому" команди віддають одні й ті ж люди. Що вони завтра вирішать щодо України, я передбачити не беруся", - зазначив Коболєв.

Він також додав, що в міжнародних юрисдикціях процеси проти "Газпрому" йдуть своєю чергою.

"У якийсь момент в одній з чотирьох основних юрисдикцій, де ми змогли обмежити активи "Газпрому", суд не отримає від російської компанії бажання платити гроші і передасть активи на реалізацію. Забрати їх собі ми не можемо, але вони можуть бути виставлені на продаж для сплати боргу. Цей процес не займе роки", - підкреслив Коболєв.

Нагадаємо, раніше глава НАК зазначив, що "Газпром" заборгував Україні приблизно 2,7 млрд доларів. У той же час Коболєв сумнівається, що російська компанія зможе надовго затягнути виплати.

Зазначимо, наприкінці серпня стало відомо, що "Нафтогаз" домігся арешту акцій "Газпрому" в "Блакитному потоці".