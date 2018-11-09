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"Нафтогаз" з початку року сплатив 17% від усіх надходжень держбюджету, - Коболєв

Новини » Економіка    09.11.2018 - 18:00
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Сума нарахувань від "Нафтогазу" до держбюджету складає майже 103 млрд гривень

Від початку цього року за 10 місяців "Нафтогаз" сплатив до держбюджету України близько 103 млрд гривень, що становить 17% від всіх бюджетних надходжень. Про це інформує РБК-Україна із посиланням на повідомлення голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва у Facebook.

Коболєв зазначив, що ця сума нарахувань аналогічна сумі піврічного бюджету всієї галузі освіти в Україні. 

"Наповнювати бюджет - одна із основних функцій державних енергетичних компаній в усьому світі і група "Нафтогаз" її ефективно виконує, незважаючи на захмарний рівень нерозрахунків з боку штучних та непрозорих посередників - облгаззбутів - між нами та кінцевим споживачем - населенням України", - написав Коболєв.

Він також додав, що основним джерелом доходів, що компенсує нерозрахунки за реалізований на таких посередників газ, є діяльність з транзиту газу. Ці надходження включають як звичайні доходи, так і виграш в Стокгольмському арбітражі.

&quot;Нафтогаз&quot; з початку року сплатив 17% від усіх надходжень держбюджету, - Коболєв

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" отримав податкове повідомлення про заниження податкових зобов'язань по сплаті податку на додану вартість на 16,3 млрд гривень у зв'язку з виграним компанією спором з "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі за контрактом на транзит. 

Раніше виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко прокоментував сумніви рейтингового агентства Fitch в тому, що "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 2,6 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

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