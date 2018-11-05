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"Нафтогаз" упевнений в отриманні 2,6 млрд доларів від "Газпрому"

Новини » Енергетика    05.11.2018 - 16:27
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

У "Нафтогазі" прокоментували сумніви Fitch у виплаті "Газпромом" 2,6 млрд доларів

Виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко прокоментував сумніви рейтингового агентства Fitch в тому, що "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 2,6 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Вітренка у Facebook.

Як зазначив Вітренко, коли рейтингове агентство, таке як Fitch, пише про свої припущення при визначенні рейтингу емітента, то воно не заперечує можливість тих чи інших подій. "Крім того, ці припущення зазвичай відносно консервативні, так працюють авторитетні рейтингові агентства", - додав він.

Він нагадав, що агентство також не вірило, що "Нафтогаз" виграє арбітраж. "Ми стягнемо з "Газпрому" всі гроші за попереднім рішенням арбітражу. Ми вже стягнули 2,1 млрд у вигляді газу і 18 млн доларів грошима. 2,6 млрд доларів, що залишилися, ми теж стягнемо. І ми виграємо новий арбітраж. Наші позовні вимоги вже перевищують 12 млрд доларів", - зазначив Вітренко.

&quot;Нафтогаз&quot; упевнений в отриманні 2,6 млрд доларів від &quot;Газпрому&quot;

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж виніс рішення за "транзитним" позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,5 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. НАК раніше повідомляв, що за кожен день несплати боргу нараховується пеня у розмірі понад 0,5 млн доларів.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings 2 листопада надало попередній рейтинг випуску єврооблігацій НАК "Нафтогаз Україна" на рівні "В-". Аналітики агентства нагадують про рішення Стокгольмського арбітражу на користь "Нафтогазу", яка дозволяє не враховувати суперечку з "Газпромом" в якості ризиків. Проте Fitch консервативно не враховує  у своїх прогнозах виплату 2,6 млрд доларів на користь "Нафтогазу", оскільки її терміни не визначені.

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Новини України ГазпромЮрій ВітренкоНафтогаз України
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