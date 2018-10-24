"Нафтогаз" взыскал с "Газпрома" 18 млн долларов, - Витренко

Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Витренко назвал некоторые цифры о взыскании денежных средств с "Газпрома"

НАК "Нафтогаз Украины" уже взыскивает с российского "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главного исполнительного директора группы "Нафтогаз" Юрия Витренко в Facebook.

"В дополнение к 2,1 млрд долл., которые в соответствии с решением арбитража мы уже взыскали с Газпрома в виде газа, мы также уже взыскали с Газпрома 18 млн долл денежными средствами", - написал он.

Кроме того, Витренко добавил, что "Нафтогаз" уже два месяца подряд взыскивает с "Газпрома" "денежными средствами 9 млн долл.".

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по "транзитному" иска "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,5 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. НАК ранее сообщал, что за каждый день неуплаты долга начисляется пеня в размере более 0,5 млн долларов.

10 октября "Нафтогаз" сообщал о том, что "Газпрому" было направлено заявление о зачислении переплат за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста.