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"Нафтогаз" начал импорт нефтепродуктов из Беларуси

Новости » Экономика    24.09.2019 - 16:46
"Нафтогаз" начал импорт нефтепродуктов из Беларуси
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Первая партия составляет 30 тыс. тонн дизельного топлива

Группа "Нафтогаз" впервые импортировала из Беларуси партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке. Об этом сообщает пресс-служба НАК в Twitter.

По данным пресс-службы, в сентябре группа "Нафтогаз" поставит на украинский рынок 30 тыс. тонн дизельного топлива производства Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

"В дальнейшем планируем активно развивать направление трейдинга, ведь вопрос ресурсного наполнения рынка Украины и диверсификации источников поставок очень актуальны", - добавили в НАК.

&quot;Нафтогаз&quot; начал импорт нефтепродуктов из Беларуси

Как сообщало РБК-Украина, ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая входит в группу "Нафтогаз", начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке.

Как сообщало РБК-Украина, согласно закону "О рынке электрической энергии" с 1 июля 2019 года стал возможен импорт электрической энергии в Украину. По закону внедряется новая модель рынка, которая предусматривает равный доступ всех участников сети, в том числе и внешних. Это касается поставщиков из Беларуси и Российской Федерации.

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