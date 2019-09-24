"Нафтогаз" начал импорт нефтепродуктов из Беларуси

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Первая партия составляет 30 тыс. тонн дизельного топлива

Группа "Нафтогаз" впервые импортировала из Беларуси партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке. Об этом сообщает пресс-служба НАК в Twitter.

По данным пресс-службы, в сентябре группа "Нафтогаз" поставит на украинский рынок 30 тыс. тонн дизельного топлива производства Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

"В дальнейшем планируем активно развивать направление трейдинга, ведь вопрос ресурсного наполнения рынка Украины и диверсификации источников поставок очень актуальны", - добавили в НАК.

Как сообщало РБК-Украина, ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая входит в группу "Нафтогаз", начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке.

Как сообщало РБК-Украина, согласно закону "О рынке электрической энергии" с 1 июля 2019 года стал возможен импорт электрической энергии в Украину. По закону внедряется новая модель рынка, которая предусматривает равный доступ всех участников сети, в том числе и внешних. Это касается поставщиков из Беларуси и Российской Федерации.