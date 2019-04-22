"Нафтогаз" начинает поставки электроэнергии

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Компания выиграла первый тендер Кировоградской области

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" выиграла первые тендеры на поставку электроэнергии. Об этом компания сообщает Twitter.

Согласно информации на сайте, ProZorro, "Нафтогаз" будет поставлять электроэнергию коммунальному некоммерческому предприятию "Кировоградский областной противотуберкулезный диспансер" на сумму 880 тыс. грн.

Как отметили в "Нафтогазе", речь идет о сравнительно небольших объемах, "но очень важен опыт конкурентной борьбы на новом для нас ринке".

"Д дальнейшем клиенты смогут покупать у "Нафтогаза" не только газ, но и другие энергетические продукты - на привлекательных условиях и с качественным сервисом", - отметили в "Нафтогазе".

Отметим, с 1 января 2019 года начала действовать новая модель розничного рынка электрической энергии.

В апреле 2019 года Кабинет министров Украины одобрил формирование новых структур для запуска реформированного рынка электрической энергии. В частности, правительство распорядилось сформировать госпредприятие "Гарантированный покупатель" на базе одноименной филиала "Энергорынка" путем выделения имущества, прав и обязанностей для выполнения функций гарантированного покупателя электрической энергии.