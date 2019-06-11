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С июля станет возможным импорт электроэнергии в Украину

Новости » Экономика    11.06.2019 - 16:45
С июля станет возможным импорт электроэнергии в Украину
Фото: ЛЭП (acebook.com/kyivenergo)

Нормы содержатся в законе о новом рынке э/э

Согласно закону "О рынке электрической энергии" с 1 июля 2019 года становится возможным импорт электрической энергии в Украину. Об этом написал руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook.

Как отметил Ковальчук, в настоящее время цена тепловой генерации превысила среднеевропейские цены на электроэнергию, поэтому "импорт может стать пусть и частичным, но решением проблемы дефицита конкуренции".

С июля станет возможным импорт электроэнергии в Украину

Напомним, с 1 июля по закону "О рынке электрической энергии" внедряется новая модель рынка, которая предполагает равный доступ всех участников к сети, в том числе и внешних. Это касается поставщиков из Беларуси и Российской Федерации.

В настоящее время фактически импорта электроэнергии в Украину нет. В частности, Украина по итогам 2018 года увеличила экспорт электроэнергии на 19,3% - до 6 млрд 165,7 млн кВт-ч, ее стоимость составила 331,942 млн. Импорт составил 30,678 млн кВт-ч электроэнергии (из РФ - 29,49 млн кВт-ч, Беларуси  1,188 млн кВт-ч). Импорт учтен по контрактам ГП "Энергорынок" как технологическое перемещение.

Отметим, президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает отложить запуск рынка электроэнергии на один год - до 1 июля 2020 года.

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