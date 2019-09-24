ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Нафтогаз" увеличил прибыль почти в два раза

Новости » Экономика    24.09.2019 - 11:28
"Нафтогаз" увеличил прибыль почти в два раза
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Прибыль выросла за счет транзита и за счет продажи газа

НАК "Нафтогаз Украины" за 6 месяцев 2019 года получила чистую прибыль в размере 24,7 млрд грн, что почти в два раза больше, чем в январе-июне 2018 года (13,6 млд грн). Об этом сообщается в финансовой отчетности компании.

По данным отчетности, общий доход компании составил 130,9 млрд грн, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года (132,1 млрд грн).

В пресс-службе НАК отметили, что общие объемы реализации природного газа в рамках ПСО за 6 месяцев 2019 года на 1,2 млрд куб. м или на 11% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

&quot;Нафтогаз&quot; увеличил прибыль почти в два раза

www.naftogaz.com

"Изменения в структуре приобретенного природного газа и газа собственной добычи, а также снижение стоимости приобретения природного газа в первом полугодии 2019 года привели к снижению общей себестоимости реализованного природного газа в рамках ПСО на 6,4 млрд грн", - говорится в сообщении.

Объем транзита газа по результатам 6 месяцев 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% и составил 45,1 млрд куб. м. Результат сегмента транзита природного газа за 6 месяцев 2019 года увеличился с 2,6 млрд грн до 12,5 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщили в пресс-службе.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" в 2019 года как отдельное юридическое лицо получила чистую прибыль в размере 13,6 млрд грн, что в 2,8 раза меньше, чем в 2017 году (38,1 млрд грн).

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" с 1 октября 2019 года повысила цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на 4,9-5,6%.

Коболев назвал тарифы на долгосрочный транзит российского газа "Нафтогаз" начал повышать цены на газ
Новости Украины газприбыльНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь