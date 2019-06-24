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"Нафтогаз" хочет сохранить возможность подавать иски к "Газпрому"

Новости » Экономика    24.06.2019 - 12:59
"Нафтогаз" хочет сохранить возможность подавать иски к "Газпрому"
Фото: Андрей Коболев (Виталий Носач, РБК-Украина)

Коболев прокомментировал очередное заявление российского чиновника

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прокомментировал заявление первого заместителя главы аппарата российского правительства Сергей Приходько об условиях транзита газа через Украину. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению Коболева, критически важно выбрать именно ту модель разделения ГТС, которая позволяет сохранить права "Нафтогаза" по уже поданному судебному иску в Стокгольм, а именно - модель ISO.

"Эти тезисы представителя РФ доказывают правильность подхода, который был выбран командой Нафтогаза - мы должны сохранить возможность подавать иски к Газпрому, если российская компания не сдержит своих обещаний по сохранению транзита территорией Украины", - добавил глава "Нафтогаза".

&quot;Нафтогаз&quot; хочет сохранить возможность подавать иски к &quot;Газпрому&quot;

Как сообщало РБК-Украина, первый заместитель главы аппарата российского правительства Сергей Приходько заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, однако "на экономически рентабельных условиях". Кроме того, по его словам, это возможно в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Напомним, срок действия контракта на транзит российского газа от 2009 года истекает 1 января 2020 года. За это время "Нафтогаз Украины" рассчитывает завершить анбандлинг компании. В "Нафтогазе" против модели с разделением собственности компании и предлагают выбрать другую модель анбандлинга - ISO (независимый системный оператор).

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