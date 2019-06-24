"Нафтогаз" хоче зберегти можливість позиватись до "Газпрому"

Фото: Андрій Коболєв (Віталій Носач, РБК-Україна)

Коболєв прокоментував чергову заяву російського чиновника

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прокоментував заяву першого заступника глави апарату російського уряду Сергій Приходько щодо умов транзиту газу через Україну. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

На думку Коболєва, критично важливо обрати саме ту модель відокремлення ГТС, яка дозволяє зберегти права "Нафтогазу" за вже поданим судовим позовом до Стокгольма, а саме - модель ISO.

"Ці тези представника РФ доводять правильність підходу, який було обрано командою Нафтогазу - ми повинні зберегти можливість позиватись до Газпрому, якщо російська компанія не дотримається своїх обіцянок щодо збереження транзиту територією України", - додав глава "Нафтогазу".

Як повідомляло РБК-Україна, перший заступник глави апарату російського уряду Сергій Приходько заявив, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну, проте "на економічно рентабельних умовах". Крім того, за його словами, це можливо в разі справедливого врегулювання спорів між "Газпромом" і "Нафтогазом".

Нагадаємо, термін дії контракту на транзит російського газу від 2009 року закінчується 1 січня 2020 року. За цей час "Нафтогаз України" розраховує завершити анбандлінг компанії. У "Нафтогазі" проти моделі з розділенням власності компанії і пропонують обрати іншу модель анбандлінгу - ISO (незалежний системний оператор).