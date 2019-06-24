ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нафтогаз" хоче зберегти можливість позиватись до "Газпрому"

Новини » Економіка    24.06.2019 - 12:59
"Нафтогаз" хоче зберегти можливість позиватись до "Газпрому"
Фото: Андрій Коболєв (Віталій Носач, РБК-Україна)

Коболєв прокоментував чергову заяву російського чиновника

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прокоментував заяву першого заступника глави апарату російського уряду Сергій Приходько щодо умов транзиту газу через Україну. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

На думку Коболєва, критично важливо обрати саме ту модель відокремлення ГТС, яка дозволяє зберегти права "Нафтогазу" за вже поданим судовим позовом до Стокгольма, а саме - модель ISO.

"Ці тези представника РФ доводять правильність підходу, який було обрано командою Нафтогазу - ми повинні зберегти можливість позиватись до Газпрому, якщо російська компанія не дотримається своїх обіцянок щодо збереження транзиту територією України", - додав глава "Нафтогазу".

&quot;Нафтогаз&quot; хоче зберегти можливість позиватись до &quot;Газпрому&quot;

Як повідомляло РБК-Україна, перший заступник глави апарату російського уряду Сергій Приходько заявив, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну, проте "на економічно рентабельних умовах". Крім того, за його словами, це можливо в разі справедливого врегулювання спорів між "Газпромом" і "Нафтогазом".

Нагадаємо, термін дії контракту на транзит російського газу від 2009 року закінчується 1 січня 2020 року. За цей час "Нафтогаз України" розраховує завершити анбандлінг компанії. У "Нафтогазі" проти моделі з розділенням власності компанії і пропонують обрати іншу модель анбандлінгу - ISO (незалежний системний оператор).

У російському уряді назвали умову для збереження транзиту газу через Україну "Укртрансгаз" залишився без газу для технологічних потреб
Новини України Нафтогаз УкраїниГазпромгаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся