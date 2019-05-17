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В "Нафтогазе" против анбандлинга компании по модели Гройсмана

Новости » Экономика    17.05.2019 - 12:02
В "Нафтогазе" против анбандлинга компании по модели Гройсмана
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Юрий Витренко ответил премьер-министру

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко выступает против анбандлинга компании на основе модели OU (ownership unbundling). Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Комментируя вчерашнее заявление Владимира Гройсмана о приемлемости анбандлинга "Нафтогаза" лишь с разделением собственности компании, Витренко заявил, что в таком случае "Нафтогаз" может проиграть "Газпрому" в Стокгольме.

"Мы предоставили уполномоченным представителям Кабмина заключение юристов и экспертов, с которыми мы выиграли в Стокгольмском арбитраже против Газпрома, что следствием выбора именно этой модели анбандлинга может быть проигрыш Газпрому в новом арбитраже, который уже инициировал Газпром, примерно 3 миллиардов долларов вместо того, чтобы выиграть у Газпрома 11-14 миллиардов долларов", - написал Витренко.

Он убежден, что для "Нафтогаза" нужно выбрать другую модель анбандлинга, "как это позволяет сделать европейское и украинское законодательство, - ISO (независимый системный оператор)".

В &quot;Нафтогазе&quot; против анбандлинга компании по модели Гройсмана

Как сообщало РБК-Украина, 17 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, Кабинет министров требует от НАК "Нафтогаз Украины" принять и реализовать необходимые решения, которые позволят завершить процесс анбандлинга государственной компании до конца текущего года. Как отметил Гройсман, анбандлинг необходимо провести по модели, принятой еще в июле 2016 года и основанной на обязательствах Украины перед Европейским энергетическим сообществом.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины продлил контракт с Андреем Коболевим на новых условиях. Одним из этих условий стало обеспечение анбандлинга газотранспортной системы.

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