"Нафтогаз" увеличит цену закупки газа на внутреннем рынке

В июле НАК объявлял тестовую закупку газа по цене 7 629,00 гривен за тыс. куб. м (без НДС)

В "Нафтогазе" сообщили об увеличении цены предложения в августе на закупку газа на внутреннем рынке. Об этом сообщает пресс-служба Национальной акционерной компании.

Указано, что закупку планируется осуществить по цене 8 088,00 гривен за тыс. куб. м (без НДС).

"НАК "Нафтогаз Украины" в августе этого года планирует осуществить закупку природного газа собственной добычи в частных газодобывающих предприятий Украины по цене 8 088,00 гривен за тыс куб. м (без НДС)", - сказано в сообщении.

При этом в июле НАК объявил тестовую закупку по цене 7 629,00 гривен за тыс. куб. м (без НДС), а в июне - 6 900,00 гривен за тыс. куб. м (без НДС).

"Учитывая то, что июнь и июль традиционно являются сезоном низкого спроса на газ, "Нафтогаз" не получил ни одного предложения от поставщиков газа. Поэтому компания увеличила предложенную цену на август", - информируют в пресс-службе.

Добавим, согласно постановлению Кабмина от 22 марта 2017 года "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" (с изменениями) цена реализации газа для обеспечения потребностей населения составляет 4942 гривен за 1000 куб. м без НДС.

Напомним, как писало РБК-Украина, добыча газа в Украине снизилась на 1% в первом полугодии этого года.

20 июля НАК опубликовал ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 августа 2018 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Подчеркивалось, что по сравнению с ценами на июль текущего года в августе цены увеличат на 1,7-1,8%.