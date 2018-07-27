"Нафтогаз" збільшить ціну закупівлі газу на внутрішньому ринку

У липні НАК оголошував тестову закупівлю газу за ціною 7 629,00 гривень за тис. куб. м (без ПДВ)

У "Нафтогазі" повідомили про збільшення ціни пропозиції у серпні на закупівлю газу на внутрішньому ринку. Про це інформує прес-служба Національної акціонерної компанії.

Вказано, що закупівлю планується здійснити за ціною 8 088,00 гривень за тис. куб. м (без ПДВ).

"НАК "Нафтогаз України" у серпні цього року планує здійснити закупівлю природного газу власного видобутку у приватних газодобувних підприємств України за ціною 8 088,00 гривень за тис куб. м (без ПДВ)", - сказано у повідомленні.

При цьому у липні НАК оголосив тестову закупівлю за ціною 7 629,00 гривень за тис. куб. м (без ПДВ), а у червні - 6 900,00 гривень за тис. куб. м (без ПДВ).

"Зважаючи на те, що червень та липень традиційно є сезоном низького попиту на газ, "Нафтогаз" не отримав жодної пропозиції від постачальників газу. Тому компанія збільшила запропоновану ціну на серпень", - інформують у прес-службі.

Додамо, відповідно до постанови Кабміну від 22 березня 2017 року "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" (зі змінами) ціна реалізації газу для забезпечення потреб населення складає 4 942 гривень за 1000 куб. м без ПДВ.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, видобуток газу в Україні знизився на 1% у першому півріччі цього року.

20 липня НАК опублікував цінові пропозиції на природний газ, які будуть діяти з 1 серпня 2018 року, для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання. Підкреслювалося, що у порівнянні з цінами на липень поточного року в серпні ціни збільшать на 1,7-1,8%.