Добыча газа в Украине снизилась на 1% в первом полугодии

Добыча природного газа в Украине в январе-июне 2018 года составила 10 202,3 млн куб. м

В январе-июне 2018 года добыча природного газа в Украине, по оперативным данным, составила 10 202,3 млн куб. м, что на 0,93% (95,7 млн куб. м) меньше, чем за аналогичный период 2017 г. Об этом свидетельствуют статистические данные оператора ГТС компании "Укртрансгаз".

Как сообщается, госкомпания "Укргаздобыча" в первом полугодии увеличила добычу на 0,8% (59 млн куб. м) до 7,54 млрд куб. м., "Укрнафта" - снизила на 15% (91,1 млн куб. м) до 520,2 млн куб. м, частные компании - снизили на 2,8% (62,8 млн куб. м) до 2,15 млрд куб. м.

"Среднесуточная добыча в течение января-апреля снижалась месяц к месяцу и перешла в рост только в мае. При этом если в январе 2018 г. среднесуточная добыча газа в стране составляла 57,8 млн куб. м, то по итогам июня - 56,6 млн куб. м", - говорится в сообщении.

По итогам июня впервые за последние полгода увеличилась среднесуточная добыча АО "Укргаздобыча", которая составила 41,6 млн куб м против 41,3 млн куб. м в мае.

Частные компании второй месяц подряд демонстрируют рост суточной добычи, который по итогам июня составил 2,8%.

Среднесуточная добыча газа "Укрнафтой" в июне составила 2,91 млн куб. м, что на 51 тыс. куб. м больше, чем в мае (2,86 млн куб. м).

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" в июле этого года планирует осуществить закупку природного газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий по цене 7 629,00 гривен за тыс. кубометров (без НДС).