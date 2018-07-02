Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Добыча газа в Украине снизилась на 1% в первом полугодии

НовостиЭнергетика    02.07.2018 - 10:16
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Добыча природного газа в Украине в январе-июне 2018 года составила 10 202,3 млн куб. м

В январе-июне 2018 года добыча природного газа в Украине, по оперативным данным, составила 10 202,3 млн куб. м, что на 0,93% (95,7 млн куб. м) меньше, чем за аналогичный период 2017 г. Об этом свидетельствуют статистические данные оператора ГТС компании "Укртрансгаз".

Как сообщается, госкомпания "Укргаздобыча" в первом полугодии увеличила добычу на 0,8% (59 млн куб. м) до 7,54 млрд куб. м., "Укрнафта" - снизила на 15% (91,1 млн куб. м) до 520,2 млн куб. м, частные компании - снизили на 2,8% (62,8 млн куб. м) до 2,15 млрд куб. м.

"Среднесуточная добыча в течение января-апреля снижалась месяц к месяцу и перешла в рост только в мае. При этом если в январе 2018 г. среднесуточная добыча газа в стране составляла 57,8 млн куб. м, то по итогам июня - 56,6 млн куб. м", - говорится в сообщении.

По итогам июня впервые за последние полгода увеличилась среднесуточная добыча АО "Укргаздобыча", которая составила 41,6 млн куб м против 41,3 млн куб. м в мае.

Частные компании второй месяц подряд демонстрируют рост суточной добычи, который по итогам июня составил 2,8%.

Среднесуточная добыча газа "Укрнафтой" в июне составила 2,91 млн куб. м, что на 51 тыс. куб. м больше, чем в мае (2,86 млн куб. м).

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" в июле этого года планирует осуществить закупку природного газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий по цене 7 629,00 гривен за тыс. кубометров (без НДС).

Оператор ГТС завысил задолженность "Хмельницкгаза" почти на 111,08 млн гривен "Укртрансгаз" незаконно приписывает "Черниговгазу" многомиллионные долги за услуги балансировки
Теги публикации: Укртрансгаз, Укргаздобыча, газ, Укрнафта  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Почувствуй себя в Венеции": видео подтопленного Киева вызвало ажиотаж в сети (видео)
"Киев посетил бог грома": в сети опубликовали уникальные снимки молний во время грозы (фото)
"Полякова отдыхает": Леся Никитюк поразила фанатов длинными ногами (фото)
Разваленные дома и "смытая" дорога: впечатляющие фото последствий непогоды в Чернигове
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь