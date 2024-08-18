Нафтобазу в Ростовській області атакувало ГУР українськими дронами, - джерела

Вночі росіяни повідомили про атаку на нафтобазу в Ростовській області. За ударом стояло Головне управління розвідки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
За даними джерел, у ніч на 18 серпня в результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу "ФДКУ комбінат "Кавказ", що розташована в районі Пролетарську Ростовської обл.
Згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ.
Як повідомляють джерела в українській розвідці, атака була здійснена за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.
За інформацією російських місцевих Telegram-каналів відомо, що очевидці чули принаймні три вибухи в районі об'єкта з подальшим займанням резервуарів з пальним.
Наразі на обʼєкті досі намагаються ліквідувати пожежу. Детальні результати ураження нафтобази уточнюються.
Нагадаємо, сьогодні під ранок російські ЗМІ повідомили, що у Ростовській області внаслідок ударів безпілотників сталася пожежа на нафтовому об'єкті.
За попередніми даними по об'єкту було нанесено відразу кілька ударів.
Нагадаємо, що Україна вже тривалий час завдає ударів по нафтопереробних об'єктам Російської Федерації. Зокрема 4 серпня була сильна пожежа біля нафтобази у Азові Ростовської області.
Незадовго до того українські дрони успішно атакували й інші російські нафтобази. Зокрема в Тамбовській області та у республіці Адигея.
Ще один нафтооб'єкт горів у Ростовській області. Згідно з даними джерела РБК-Україна, це була спецоперація СБУ.
Нагадаємо, наприкінці червня президент Володимир Зеленський розповів, що безпілотники СБУ уразили вже понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз у Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.