Нефтебазу в Ростовской области атаковало ГУР украинскими дронами, - источники

Напомним, сегодня под утро российские СМИ сообщили, что в Ростовской области в результате ударов беспилотников произошел пожар на нефтяном объекте.

По предварительным данным, по объекту было нанесено сразу несколько ударов.

Пожары и взрывы на НПЗ в России

Напомним, что Украина уже длительное время наносит удары по нефтеперерабатывающим объектам Российской Федерации. В частности, 4 августа был сильный пожар у нефтебазы в Азове Ростовской области.

Незадолго до этого украинские дроны успешно атаковали и другие российские нефтебазы. В частности, в Тамбовской области и в республике Адыгея.

Еще один нефтеобъект горел в Ростовской области. Согласно данным источника РБК-Украина, это была спецоперация СБУ.

Напомним, в конце июня президент Владимир Зеленский рассказал, что беспилотники СБУ поразили уже более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз в России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.