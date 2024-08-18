Нефтебазу в Ростовской области атаковало ГУР украинскими дронами, - источники

Ночью россияне сообщили об атаке на нефтебазу в Ростовской области. За ударом стояло Главное управление разведки Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
По данным источников, в ночь на 18 августа в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза "ФГКУ комбинат "Кавказ", расположенная в районе Пролетарска Ростовской обл.
Упомянутая нефтебаза работала на вражеском ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.
Как сообщают источники в украинской разведке, атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.
По информации российских местных Telegram-каналов известно, что очевидцы слышали по крайней мере три взрыва в районе объекта с последующим возгоранием резервуаров с горючим.
В настоящее время на объекте до сих пор пытаются ликвидировать пожар. Подробные результаты поражения нефтебазы уточняются.
Напомним, сегодня под утро российские СМИ сообщили, что в Ростовской области в результате ударов беспилотников произошел пожар на нефтяном объекте.
По предварительным данным, по объекту было нанесено сразу несколько ударов.
Напомним, что Украина уже длительное время наносит удары по нефтеперерабатывающим объектам Российской Федерации. В частности, 4 августа был сильный пожар у нефтебазы в Азове Ростовской области.
Незадолго до этого украинские дроны успешно атаковали и другие российские нефтебазы. В частности, в Тамбовской области и в республике Адыгея.
Еще один нефтеобъект горел в Ростовской области. Согласно данным источника РБК-Украина, это была спецоперация СБУ.
Напомним, в конце июня президент Владимир Зеленский рассказал, что беспилотники СБУ поразили уже более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз в России.
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