У Ростовській області масштабна пожежа біля нафтобази (фото, відео)
В Азові Ростовської області РФ сильна пожежа. На відкритій території спалахнули покришки, вогонь перекинувся на склад.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.
За словами очевидців, загоряння в Азові почалося з трави, після чого вогонь перекинувся на покришки та сміття на відкритій території у промисловій зоні, а потім - на склад автопокришок.
Губернатор області повідомив, що є загроза поширення пожежі на сусідні об'єкти, у тому числі на склад ПММ, що розташований поруч.
Наразі площа пожежі сягає 5 тисяч квадратних метрів. З ним борються 90 спеціалістів та 27 одиниць техніки.
Також місцеві канали відзначають, що стовп чорного диму настільки високий, що його бачать мешканці Батайська та західної частини Ростова.
Крім того, у каналах була інформація, що дим піднімається нібито з території нафтобази, що на вулиці Дружби. Проте чи правдива ця інформація чи ні, невідомо.
Напомним, что в ночь на 3 августа украинские дроны поразили нефтебазу "Губкинская", которая расположена в Белгородской области РФ. В результате атаки там произошел пожар.
Также РБК-Украина сообщало, что днями ранее спутники NASA зафиксировали масштабные очаги пожаров на аэродроме Морозовск Ростовской области. Эти последствия были замечены после ночного удара ВСУ.
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