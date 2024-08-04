У Ростовській області масштабна пожежа біля нафтобази (фото, відео)

В Азові Ростовської області РФ сильна пожежа. На відкритій території спалахнули покришки, вогонь перекинувся на склад.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

За словами очевидців, загоряння в Азові почалося з трави, після чого вогонь перекинувся на покришки та сміття на відкритій території у промисловій зоні, а потім - на склад автопокришок.

Губернатор області повідомив, що є загроза поширення пожежі на сусідні об'єкти, у тому числі на склад ПММ, що розташований поруч.

Наразі площа пожежі сягає 5 тисяч квадратних метрів. З ним борються 90 спеціалістів та 27 одиниць техніки.

Також місцеві канали відзначають, що стовп чорного диму настільки високий, що його бачать мешканці Батайська та західної частини Ростова.

Крім того, у каналах була інформація, що дим піднімається нібито з території нафтобази, що на вулиці Дружби. Проте чи правдива ця інформація чи ні, невідомо.