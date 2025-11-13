UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Нафта РФ застрягла в океані: Bloomberg підрахував, скільки сировини дрейфує на танкерах

Ілюстративне фото: Bloomberg підрахував, скільки нафти дрейфує на танкерах (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У танкерах по всьому світу накопичився рекордний обсяг нафти - майже 1 мільярд барелів. Значна частина якої походить із підсанкційних держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

З кінця серпня запаси "плаваючої" нафти зросли приблизно на 40%, і майже все збільшення припадає на сировину з Росії, Ірану, Венесуели або з країн із невизначеним походженням.

За оцінками аналітиків, саме російська нафта стала головним фактором цього зростання. Трейдери вважають, що її подальша доля визначить динаміку цін на нафту у найближчі місяці.

Bloomberg зазначає, що надлишок сировини у танкерах може вдарити по доходах підсанкційних країн і вплинути на глобальний ринок, який прямує до надлишку пропозиції. Тим часом перевантажений танкерний флот фіксує рекордні витрати - понад 100 тисяч доларів на добу за одне судно.

Згідно з розрахунками агентства, у жовтні податкові надходження від нафти в Росії впали більш ніж на 24% у річному вимірі. Попри це, Кремль у своєму бюджеті на 2025 рік прогнозує зростання доходів від експорту енергоресурсів у наступні три роки, сподіваючись на відновлення цін на нафту Urals.

Водночас до збільшення обсягів нафти в морі також долучилися Саудівська Аравія та США, а нещодавно стало відомо, що Індія та Китай почали скорочувати закупівлі російського палива, виключивши його з тендерів із грудня.

Що передувало

Варто нагадати, що проти російської нафтової галузі були введені американські санкції. Ці санкції спрямовано проти "Лукойлу" і "Роснефти". Їх запровадження призвело до того, що більшість індійських нафтопереробних заводів відмовилися від російської нафти.

Ба більше, президент США Дональд Трамп підтверджував, що Індія здебільшого припинила купувати нафту в Росії.

Також американський лідер на цьому тлі пообіцяв знизити високі тарифи для Індії, які були введені через купівлю російської нафти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНАФТА