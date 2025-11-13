Нафта РФ застрягла в океані: Bloomberg підрахував, скільки сировини дрейфує на танкерах

З кінця серпня запаси "плаваючої" нафти зросли приблизно на 40%, і майже все збільшення припадає на сировину з Росії, Ірану, Венесуели або з країн із невизначеним походженням.

За оцінками аналітиків, саме російська нафта стала головним фактором цього зростання. Трейдери вважають, що її подальша доля визначить динаміку цін на нафту у найближчі місяці.

Bloomberg зазначає, що надлишок сировини у танкерах може вдарити по доходах підсанкційних країн і вплинути на глобальний ринок, який прямує до надлишку пропозиції. Тим часом перевантажений танкерний флот фіксує рекордні витрати - понад 100 тисяч доларів на добу за одне судно.

Згідно з розрахунками агентства, у жовтні податкові надходження від нафти в Росії впали більш ніж на 24% у річному вимірі. Попри це, Кремль у своєму бюджеті на 2025 рік прогнозує зростання доходів від експорту енергоресурсів у наступні три роки, сподіваючись на відновлення цін на нафту Urals.

Водночас до збільшення обсягів нафти в морі також долучилися Саудівська Аравія та США, а нещодавно стало відомо, що Індія та Китай почали скорочувати закупівлі російського палива, виключивши його з тендерів із грудня.